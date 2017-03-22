Глава Усть-Уды Рамазан Валеев обвиняется в превышении должностных полномочий в Приангарье
Уголовное дело передали в суд.
Уголовное дело передали в суд.
Следственными органами СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы
По версии следствия, в апреле 2013 года в рамках целевой программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья администрация
«После подписания актов подрядчик прекратил строительство, однако обвиняемый в декабре того же года заключил с этим предприятием дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в соответствии с которым продлил сроки сдачи объекта, а впоследствии внес на расчетный счет предприятия предоплату в сумме более 2 млн рублей. Действиями главы
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры при взаимодействии сотрудников полиции. В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в