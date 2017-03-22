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09:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава Усть-Уды Рамазан Валеев обвиняется в превышении должностных полномочий в Приангарье

Уголовное дело передали в суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Усть-Удинского муниципального образования Рамазана Валеева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, связанном с приемкой недостроенных домов. Уголовное дело передали в суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в апреле 2013 года в рамках целевой программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья администрация Усть-Удинского МО заключила с ООО «Сфера» контракт на строительство пяти одноквартирных жилых домов в Усть-Уде. В сентябре 2013 года глава Усть-Удинского муниципального образования подписал акты о выполнении строительных работ на сумму 2,8 млн рублей, из которых половина денежных средств была переведена за фактически невыполненные работы.

«После подписания актов подрядчик прекратил строительство, однако обвиняемый в декабре того же года заключил с этим предприятием дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в соответствии с которым продлил сроки сдачи объекта, а впоследствии внес на расчетный счет предприятия предоплату в сумме более 2 млн рублей. Действиями главы Усть-Удинского муниципального образования были существенно нарушены права и законные интересы граждан, нуждающихся в переселении в новое жилье в рамках целевой программы, а также интересы государства», — рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры при взаимодействии сотрудников полиции. В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Усть-Удинский районный суд для рассмотрения по существу.

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