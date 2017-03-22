«Я недавно прошел по улице и убедился, что тротуар в удручающем состоянии». Куйвашев поручил заняться ремонтом тротуаров и фасадов в Екатеринбурге

Об это заявил губернатор Евгений Куйвашев на совещании по подготовке к ЧМ-2018, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.
По словам губернатора, подготовка к проведению матчей чемпионата в Екатеринбурге входит в финальную стадию: завершается основной комплекс строительных работ, многое сделано для модернизации транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, а также для обеспечения безопасности участников и гостей соревнований.
«Теперь нам следует обратить внимание на те аспекты, которые, может быть, имеют менее глобальное значение, но напрямую влияют на укрепление положительной репутации нашего региона, обеспечение комфорта жителей и гостей столицы Урала. В частности, необходимо привести в порядок фасады и крыши домов. Следует отремонтировать все тротуары для удобства пешеходов. Необходимо уделить самое пристальное внимание обустройству газонов, чистоте ограждений, качеству освещения улиц, размещению информационных стендов», — сказал Евгений Куйвашев.
Одной из важнейших задач, по мнению главы региона, остается подготовка специалистов — сотрудников гостиниц, медицинских работников, полицейских, пожарных, спасателей и других. Им необходимо пройти обучение по нескольким направлениям, в их числе — тренинги по вопросам обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, а также курсы иностранных языков. Евгений Куйвашев отметил, что по итогам обучения специалисты должны быть проэкзаменованы.
По данным администрации Екатеринбурга, к настоящему моменту уже разработаны типовые разговорники для тех, кто будет задействован во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России. Кроме того, предполагается, что всем группам специалистов будут помогать волонтеры со знанием английского и других языков.
Особое внимание на совещании губернатор уделил теме ремонта городских улиц: в рамках подготовки к ЧМ-2018 должны быть приведены в порядок дороги, расположенные в непосредственной близости от Центрального стадиона, на основном маршруте движения клиентских групп FIFA, на резервных и второстепенных маршрутах. Особое внимание нужно уделить ремонту тротуаров.
«Я недавно прошел по улице Свердлова, ведущей от железнодорожного вокзала к центру Екатеринбурга, и убедился в том, что тротуар там находится в удручающем состоянии. Необходимо решить эти вопросы, чтобы жителям и гостям города было комфортно», — сказал Евгений Куйвашев.
По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, из областного бюджета в 2017 году муниципалитету будет выделено на ремонт автодорог в виде субсидий 1,35 млрд руб. На эти средства запланированы работы на 49 объектах улично-дорожной сети Екатеринбурга.
Напомним, в июне прошлого года губернатор Евгений Куйвашев, сити-менеджер Александр Якоб и куратор инфраструктурных проектов Сергей Швиндт прошли по проспекту Ленина — главной улице Екатеринбурга, по которой болельщики будут перемещаться в сторону Центрального стадиона. Они оценили состояние дороги и обсудили все имеющиеся недостатки.
«В соответствии с вашими поручениями подготовлен комплексный проект ремонта проспекта Ленина от улицы 8 Марта до Московской. Он включает в себя приведение в порядок тротуаров, обустройство на них ливневой канализации, которой там никогда не было, организацию уличного освещения, создание велодорожек и пандусов, восстановление газонов и посадку деревьев. Кроме того, мы провели совещание с сетевыми компаниями и договорились о том, что они проведут заблаговременно замену коммуникаций для того, чтобы можно было приступить затем к ремонту дорожного покрытия», — сообщила Тамара Благодаткова.
Еще одной темой обсуждения на совещании стал вопрос ремонта фасадов и крыш домов, расположенных в центре города, и благоустройства территории. Речь шла, в частности, о реконструкции объектов культурного наследия, к которым относятся шесть домов, расположенных на маршруте следования клиентских групп FIFA. В настоящее время администрация Екатеринбурга готовится к проведению конкурса по выбору подрядчиков на разработку проектно-сметной документации по этим объектам.