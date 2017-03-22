«Я недавно прошел по улице и убедился, что тротуар в удручающем состоянии». Куйвашев поручил заняться ремонтом тротуаров и фасадов в Екатеринбурге

По словам губернатора, подготовка к проведению матчей чемпионата в Екатеринбурге входит в финальную стадию: завершается основной комплекс строительных работ, многое сделано для модернизации транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, а также для обеспечения безопасности участников и гостей соревнований.

Об это заявил губернатор Евгений Куйвашев на совещании по подготовке к ЧМ-2018, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

«Теперь нам следует обратить внимание на те аспекты, которые, может быть, имеют менее глобальное значение, но напрямую влияют на укрепление положительной репутации нашего региона, обеспечение комфорта жителей и гостей столицы Урала. В частности, необходимо привести в порядок фасады и крыши домов. Следует отремонтировать все тротуары для удобства пешеходов. Необходимо уделить самое пристальное внимание обустройству газонов, чистоте ограждений, качеству освещения улиц, размещению информационных стендов», — сказал Евгений Куйвашев.

Одной из важнейших задач, по мнению главы региона, остается подготовка специалистов — сотрудников гостиниц, медицинских работников, полицейских, пожарных, спасателей и других. Им необходимо пройти обучение по нескольким направлениям, в их числе — тренинги по вопросам обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, а также курсы иностранных языков. Евгений Куйвашев отметил, что по итогам обучения специалисты должны быть проэкзаменованы.

По данным администрации Екатеринбурга, к настоящему моменту уже разработаны типовые разговорники для тех, кто будет задействован во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России. Кроме того, предполагается, что всем группам специалистов будут помогать волонтеры со знанием английского и других языков.

Особое внимание на совещании губернатор уделил теме ремонта городских улиц: в рамках подготовки к ЧМ-2018 должны быть приведены в порядок дороги, расположенные в непосредственной близости от Центрального стадиона, на основном маршруте движения клиентских групп FIFA, на резервных и второстепенных маршрутах. Особое внимание нужно уделить ремонту тротуаров.

«Я недавно прошел по улице Свердлова, ведущей от железнодорожного вокзала к центру Екатеринбурга, и убедился в том, что тротуар там находится в удручающем состоянии. Необходимо решить эти вопросы, чтобы жителям и гостям города было комфортно», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, из областного бюджета в 2017 году муниципалитету будет выделено на ремонт автодорог в виде субсидий 1,35 млрд руб. На эти средства запланированы работы на 49 объектах улично-дорожной сети Екатеринбурга.

Напомним, в июне прошлого года губернатор Евгений Куйвашев, сити-менеджер Александр Якоб и куратор инфраструктурных проектов Сергей Швиндт прошли по проспекту Ленина — главной улице Екатеринбурга, по которой болельщики будут перемещаться в сторону Центрального стадиона. Они оценили состояние дороги и обсудили все имеющиеся недостатки.

«В соответствии с вашими поручениями подготовлен комплексный проект ремонта проспекта Ленина от улицы 8 Марта до Московской. Он включает в себя приведение в порядок тротуаров, обустройство на них ливневой канализации, которой там никогда не было, организацию уличного освещения, создание велодорожек и пандусов, восстановление газонов и посадку деревьев. Кроме того, мы провели совещание с сетевыми компаниями и договорились о том, что они проведут заблаговременно замену коммуникаций для того, чтобы можно было приступить затем к ремонту дорожного покрытия», — сообщила Тамара Благодаткова.