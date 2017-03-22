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10:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Жириновский предлагает переименовать Волгоград, Киров и Ульяновск

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает вернуть Волгограду прежнее название Сталинград, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Источник: РИА "Новости"

— У Волгограда есть еще более древнее название — Царицын, но надо отдать дань уважения миллионам русских солдат, которые погибли в самой кровопролитной Сталинградской битве, — заявил депутат Госдумы.

Также, по мнению парламентария, необходимо вернуть Ульяновску старое название Симбирск, Кирову — Вятка, Ногинску из Московской области — Богородск.

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