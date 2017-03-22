Жириновский предлагает переименовать Волгоград, Киров и Ульяновск
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает вернуть Волгограду прежнее название Сталинград, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает вернуть Волгограду прежнее название Сталинград, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
— У Волгограда есть еще более древнее название — Царицын, но надо отдать дань уважения миллионам русских солдат, которые погибли в самой кровопролитной Сталинградской битве, — заявил депутат Госдумы.
Также, по мнению парламентария, необходимо вернуть Ульяновску старое название Симбирск, Кирову — Вятка, Ногинску из Московской области — Богородск.