Жириновский предлагает переименовать Волгоград, Киров и Ульяновск

— У Волгограда есть еще более древнее название — Царицын, но надо отдать дань уважения миллионам русских солдат, которые погибли в самой кровопролитной Сталинградской битве, — заявил депутат Госдумы.

Также, по мнению парламентария, необходимо вернуть Ульяновску старое название Симбирск, Кирову — Вятка, Ногинску из Московской области — Богородск.