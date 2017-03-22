Блокада значительно поднимет курс гривны — эксперт
Советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире «Голоса столицы» заявил, что максимальный эффект от блокады Донбасса на курс гривны украинцы ощутят осенью.
Советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире «Голоса столицы» заявил, что максимальный эффект от блокады Донбасса на курс гривны украинцы ощутят осенью.
Чтобы смягчить влияние блокады неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей на курс гривны, в Нацбанке планируют сократить объем покупки иностранной валюты на межбанковском рынке, чтобы оставить больше валюты для потребностей населения и компаний. Об этом сообщил НБУ.
По оценкам Национального банка, в результате блокады Донбасса сократится экспорт металлургической продукции и возрастет импорт угля. А это ухудшит дефицит платежного баланса примерно на 1,8 миллиарда долларов. Как отметили в регуляторе, за счет благоприятной ситуации на внешних сырьевых рынках часть этой суммы удастся компенсировать.
Вместе с тем, чтобы уменьшить влияние увеличения дефицита платежного баланса на курс гривны, в НБУ планируют сократить объем покупки иностранной валюты на межбанковском рынке, оставляя больше валюты на рынке.
Нацбанк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста и показателей инфляции в 2017−18 годах, учтя эффекты от блокады. В НБУ убеждают: блокада на прогнозируемый уровень инфляции и курс гривны не повлияет. Национальный банк планирует снизить прогноз объема международных резервов и до 20,8 миллиарда долларов США на конец 2017 года до 27,1 миллиарда на конец 2018 года. Нацбанк предоставил свои расчеты Международному валютному фонду для ознакомления.
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Влияние блокады на
Как вы прокомментируете утверждение НБУ о том, что влияние блокады на обменный курс гривны будет ограниченным?
— Дело в том, что блокада в этом плане сыграла интересную роль. Наконец в НБУ осознали, что для того, чтобы экономика успешно развивалась, необходимо прекратить политику постоянного выкупа лишней валюты с межбанковского валютного рынка, которую проводил НБУ в прошлом году, когда летом выкупал излишние предложения доллара и таким образом искусственно удерживал гривну. Поэтому, я думаю, что в этом плане блокада сыграла положительную роль, что наконец НБУ осознал, что эти интервенции необходимо ограничивать и всю лишнюю валюту, которая приходит в экономику, необходимо отправлять для потребностей, в первую очередь, экономических контрагентов и населения. Поэтому, я думаю, что, действительно, с этой точки зрения влияние на курс будет достаточно размытым во времени. Пока мы не услышали ни со стороны НБУ, ни со стороны Минфина
Агентство «Интерфакс» провело опрос банкиров, которые считают, что блокада Донбасса в краткосрочной перспективе не повлияет на курс гривны, но в будущем это влияние будет. Каким оно будет и когда?
— Сейчас мы это не почувствуем и летом тоже, потому что в данный момент конъюнктура на внешних рынках благоприятствует украинским экспортерам, цены на наше сырье находятся на достаточно высоких уровнях. Тем более, лето — это всегда традиционное затишье на валютном рынке и гривна укрепляется. Поэтому, естественно, максимальный эффект мы почувствуем осенью. Если говорить о корреляции потерь роста выручки и роста дефицита платежного баланса, который озвучивает НБУ, я думаю, что при прочих равных условиях блокада может добавить
НБУ решил сохранить прогноз инфляции на уровне 9,1% на 2017 год и 6% на 2018 год. То есть на инфляцию блокада не повлияет?
— Логику объяснить достаточно трудно. В тех цифрах, которые озвучивает НБУ, вообще трудно найти
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