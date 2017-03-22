Блокада значительно поднимет курс гривны — эксперт

Чтобы смягчить влияние блокады неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей на курс гривны, в Нацбанке планируют сократить объем покупки иностранной валюты на межбанковском рынке, чтобы оставить больше валюты для потребностей населения и компаний. Об этом сообщил НБУ.

По оценкам Национального банка, в результате блокады Донбасса сократится экспорт металлургической продукции и возрастет импорт угля. А это ухудшит дефицит платежного баланса примерно на 1,8 миллиарда долларов. Как отметили в регуляторе, за счет благоприятной ситуации на внешних сырьевых рынках часть этой суммы удастся компенсировать.

Вместе с тем, чтобы уменьшить влияние увеличения дефицита платежного баланса на курс гривны, в НБУ планируют сократить объем покупки иностранной валюты на межбанковском рынке, оставляя больше валюты на рынке.

Нацбанк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста и показателей инфляции в 2017−18 годах, учтя эффекты от блокады. В НБУ убеждают: блокада на прогнозируемый уровень инфляции и курс гривны не повлияет. Национальный банк планирует снизить прогноз объема международных резервов и до 20,8 миллиарда долларов США на конец 2017 года до 27,1 миллиарда на конец 2018 года. Нацбанк предоставил свои расчеты Международному валютному фонду для ознакомления.

Ранее украинский вопрос неожиданно исчез с повестки дня заседаний совета директоров МВФ. Планировалось, что 20 марта он примет решение о выделении Украине четвертого транша в размере около 1 миллиарда долларов в рамках четырехлетней кредитной программы. Перенесение сроков проведения заседания объяснили необходимостью уточнения расчетов по поводу экономических последствий от мер, предпринятых Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Влияние блокады на финансово-валютную ситуацию в Украине проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Как вы прокомментируете утверждение НБУ о том, что влияние блокады на обменный курс гривны будет ограниченным?

— Дело в том, что блокада в этом плане сыграла интересную роль. Наконец в НБУ осознали, что для того, чтобы экономика успешно развивалась, необходимо прекратить политику постоянного выкупа лишней валюты с межбанковского валютного рынка, которую проводил НБУ в прошлом году, когда летом выкупал излишние предложения доллара и таким образом искусственно удерживал гривну. Поэтому, я думаю, что в этом плане блокада сыграла положительную роль, что наконец НБУ осознал, что эти интервенции необходимо ограничивать и всю лишнюю валюту, которая приходит в экономику, необходимо отправлять для потребностей, в первую очередь, экономических контрагентов и населения. Поэтому, я думаю, что, действительно, с этой точки зрения влияние на курс будет достаточно размытым во времени. Пока мы не услышали ни со стороны НБУ, ни со стороны Минфина какой-то четкой экономической модели, которая бы включала все факторы и которые влияют на экономику в результате блокады. Это должна быть многофакторная модель, которая бы учитывала и те затраты, которые Украина несла на содержание неконтролируемых территорий, в первую очередь, это поставка электроэнергии, а также те потери, которая она может понести в результате недополучения налогов. Пока мы такую модель не видели. Мы видели пока только оценочные показатели, которые очень разнятся в зависимости от того, какое ведомство их озвучивает.

Агентство «Интерфакс» провело опрос банкиров, которые считают, что блокада Донбасса в краткосрочной перспективе не повлияет на курс гривны, но в будущем это влияние будет. Каким оно будет и когда?

— Сейчас мы это не почувствуем и летом тоже, потому что в данный момент конъюнктура на внешних рынках благоприятствует украинским экспортерам, цены на наше сырье находятся на достаточно высоких уровнях. Тем более, лето — это всегда традиционное затишье на валютном рынке и гривна укрепляется. Поэтому, естественно, максимальный эффект мы почувствуем осенью. Если говорить о корреляции потерь роста выручки и роста дефицита платежного баланса, который озвучивает НБУ, я думаю, что при прочих равных условиях блокада может добавить две-три гривны к сегодняшнему обменному курсу национальной валюты.

НБУ решил сохранить прогноз инфляции на уровне 9,1% на 2017 год и 6% на 2018 год. То есть на инфляцию блокада не повлияет?

— Логику объяснить достаточно трудно. В тех цифрах, которые озвучивает НБУ, вообще трудно найти какую-то логику. Поэтому здесь нужно попытаться разобраться самим. Сейчас основной вопрос, который рассматривается экспертами — это будет ли инфляция в 2017 году однозначной или двузначной. То есть будет ли, условно говоря, до 10% или выше 10%. Конъюнктурная цель, которую поставил перед собой НБУ — достичь в 2017 году инфляции, которая измерялась бы однозначным числом, то есть, условно говоря, 8−9%. В связи с этим вызывает удивление то, что НБУ, пересмотрев прогнозы по платежному балансу в связи с блокадой, пересмотрев прогнозы по росту ВВП, почему-то указал, что блокада абсолютно не повлияет на индекс инфляции. Здесь достаточно спорный момент, потому что блокада заставит перейти украинскую энергетику на более дорогие энергоресурсы. Поэтому, соответственно, это повлияет на цену электроэнергии и на цену тепла, которое отпускается населению. То есть электроэнергия является одной из основных структурных элементов промышленных цен. И, соответственно, все это рано или поздно отразится на потребительской инфляции. Поэтому, скорее всего, НБУ не удастся держать инфляцию в коридоре однозначных чисел, и она будет примерно на том же уровне, на котором была в 2016 году.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире «ГС» заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.

Напомним, экономический эксперт Тарас Загородний в эфире «ГС» заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.