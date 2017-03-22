Второй этап гражданского форума стартовал в Хабаровском крае

В первый день форума был подписан договор о сотрудничестве между «Ассамблеей народов Хабаровского края» и администрацией Верхнебуреинского района. Известно, что к соответствующему соглашению уже присоединились Нанайский и Бикинский районы, район имени Лазо и Комсомольск-на-Амуре. Документ предполагает создание филиала Ассамблеи в Чегдомыне и сотрудничество по реализации государственной национальной политики, укреплению межнациональных отношений.

Как сообщалось ранее, в рамках форума работают несколько обучающих и дискуссионных площадок.