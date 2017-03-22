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10:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Второй этап гражданского форума стартовал в Хабаровском крае

В Чегдомыне стартовал второй этап гражданского форума края. В мероприятии принимают участие ведущие эксперты в области развития гражданского общества и некоммерческого сектора, представители власти.

Источник: Reuters

В первый день форума был подписан договор о сотрудничестве между «Ассамблеей народов Хабаровского края» и администрацией Верхнебуреинского района. Известно, что к соответствующему соглашению уже присоединились Нанайский и Бикинский районы, район имени Лазо и Комсомольск-на-Амуре. Документ предполагает создание филиала Ассамблеи в Чегдомыне и сотрудничество по реализации государственной национальной политики, укреплению межнациональных отношений.

Как сообщалось ранее, в рамках форума работают несколько обучающих и дискуссионных площадок.

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