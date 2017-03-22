В составе делегации — бизнесмены из целого ряда провинций КНР, представляющие различные отрасли народного хозяйства.

Китайская делегация прибыла в Казань для участия в шестом раунде межпартийного диалога партии «Единая Россия» и Коммунистической партии Китая, который пройдет 22—23 марта в Казани, а бизнес-миссия проведет форум по региональному сотрудничеству в рамках проектов Евразийского экономического союза и Нового шелкового пути.

Татарстан ведет активный межрегиональный торгово-экономический диалог с китайскими партнерами в торгово-экономической, научно-технической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах. На протяжении двух дней в рамках проведения межпартийного диалога будут обсуждаться вопросы российско-китайского сотрудничества, многостороннего диалога по поиску и внедрению новых форм партийной работы и дальнейшей демократизации общественно-политической жизни на всех уровнях.

Планируется, что в работе форума примет участие председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов.

Напомним, 30 ноября — 1 декабря 2015 года Председатель Государственного Совета РТ — Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин в составе общепартийной делегации «единороссов» принимал участие в пятом диалоге ЦК КПК и «Единой России» в Пекине, на котором также обсуждались дальнейшие меры по укреплению партийного партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.