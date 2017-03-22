Крымские власти встретятся с украинскими диаспорами из разных стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма намерены провести ряд встреч с зарубежными диаспорами, в том числе украинской, сообщил
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма намерены провести ряд встреч с зарубежными диаспорами, в том числе украинской, сообщил
Украинский язык является одним из государственных в Крыму, наравне с русским и
Мурадов подчеркнул, что налаживание связей будет вестись в рамках программы международного сотрудничества.
«Мы планируем провести ряд встреч с зарубежными диаспорами, с соотечественниками. Мы говорим о мероприятиях такого уровня и плана с украинской диаспорой… Мы безусловно будем взаимодействовать с украинцами, которые живут в различных странах мира», — сказал Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».