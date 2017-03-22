Избирком утвердил результаты довыборов в гордуму Екатеринбурга

Как рассказал глава избиркома Илья Захаров, кандидат от ЛДПР Григорий Вихарев получил к Кировском одномандатном округе 51,91% голосов (5090). Его ближайший соперник, единоросс Михаил Смоляков получил 33,3%. В Орджоникидзевском округе самовыдвиженец Владимир Смирнов получил 41,21% голосов (3738 человек), единоросс Владимир Стругов — 34,37%.

Избирком также рассмотрел две жалобы: на досрочное голосование и на подвоз избирателей на один из участков. В обоих случаях представители избиркома отметили, что заявители неверно истолковали законодательство.

Жалобы на подкуп избирателей были направлены в ОВД. Решение по ним будет принято в течение двух месяцев. По мнению Ильи Захарова, такие случаи сложно доказать, поэтому вряд ли полиция сможет повлиять на решение избиркома. Напомним, в день голосования в соцсетях наблюдатели неоднократно жаловались на случаи подкупа избирателей — предлагали проголосовать за 300−400 рублей за Григория Вихарева и некоторых других кандидатов.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», результаты «Единой России» на этих довыборах вызвали недовольство в региональном отделении партии.