Мурадов: посетившие Крым евродепутаты хотят приехать на ЯМЭФ

Делегация депутатов Европарламента и политиков из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки находилась в Крыму с официальным визитом 19—21 марта . За это время они посетили Ливадийский дворец, прогулялись по набережной Ялты, а также провели ряд встреч.

«У нас сегодня есть такой прекрасный инструмент как Ялтинский международный экономический форум, и практически все наши сегодняшние гости сказали нам, что они хотят приехать на этот форум, пригласить бизнесменов из своих стран. То есть мы находим правильные инструменты вместе с федеральными властями, которые эффективно действуют по усилению нашего экономического потенциала. Потому что приток зарубежных инвестиций, развитие внешней торговли и, прежде всего, поощрение крымского экспорта за рубеж — это все очень важная составляющая для формирования нашего бюджета и для улучшения социально-экономического положения всех наших граждан», — отметил Мурадов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он также сообщил, что в этом году участниками форума станут порядка 1,5 тысяч гостей, в том числе несколько сотен представителей зарубежных стран.

«От Ялтинского международного экономического форума мы ждем значительных результатов, потому что ожидаем примерно 1,5 тысяч гостей. Прежде всего, это российские официальные лица, российские бизнесмены, но и рассчитываем, что уже сотнями будут исчисляться зарубежные гости», — уточнил Мурадов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума были подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года в отеле «Мрия» в Понизовке (Южный берег Крыма).