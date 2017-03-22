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11:05 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак»

В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак», а также обязать приюты для животных принимать питомцев от граждан, наделить общественников правом проверять условия содержания животных, передает RT.

Источник: Reuters
Законопроект направлен прежде всего на изменение отношения общества к животным. Сейчас к ним можно относиться как к неким вещам
Владимир Панов
Зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды

Такие меры предусматривает законопроект «Об ответственном обращении с животными», который готовится к рассмотрению Государственной думой во втором чтении.

Одно из ключевых положений документа — четкое определение понятия «жестокое обращение с животными».

Это действие (или бездействие) со стороны человека, выражающееся в систематическом истязании животных, в том числе в нарушении правил и условий их содержания, нанесении побоев, увечий, травм и причинении иного вреда животным.

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Законопроектом также вводится понятие «потенциально опасные породы собак». Питомцев, которые попадут в этот список, нельзя будет выводить на улицу без поводка и намордника

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета по вопросу экологического развития выступил за ужесточение законодательства в отношении жестокого обращения с животными.

Комментарии
5
Олег Егоров
Очень, очень давно пора ! Приравнять владение собаками к владению огнестрельным оружием, причем нарезным охотничьим, с получением справок, в том числе - от психиатра, нарколога и пр., обязательным посещением ветеринара, а за нападение собаки на человека в присутствии хозяина - возбуждать уголовные дела по соответствующей статье с квалифицирующим признаком - использование собаки как оружия.
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Антракс Сибирский
Давно пора! Это вообще не собаки, а орудия преступления в руках поехавших садистов!:)))
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Галина Сафонова
В первую очередь нужно обязать заводчиков чипировать собак перед продажей. Обязательно ставить всех собак на учет. А то выбрасывают собак с пояснением " потерялась" и новую игрушку заводят. Нужно ввести налог, хотя бы 200 руб. Средства направлять на строительство площадок для выгула.
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