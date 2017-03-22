В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак»

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Законопроект направлен прежде всего на изменение отношения общества к животным. Сейчас к ним можно относиться как к неким вещам Владимир Панов Зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды

Такие меры предусматривает законопроект «Об ответственном обращении с животными», который готовится к рассмотрению Государственной думой во втором чтении. Одно из ключевых положений документа — четкое определение понятия «жестокое обращение с животными». Это действие (или бездействие) со стороны человека, выражающееся в систематическом истязании животных, в том числе в нарушении правил и условий их содержания, нанесении побоев, увечий, травм и причинении иного вреда животным.

Законопроектом также вводится понятие «потенциально опасные породы собак». Питомцев, которые попадут в этот список, нельзя будет выводить на улицу без поводка и намордника