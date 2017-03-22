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11:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Начальника управления инвестиционного развития администрации назначили в Хабаровске

Им стал Иштван Юрьевич Брысин.

Источник: Reuters

Хабаровск, 22 марта, AmurMedia.

Сегодня, 22 марта, на должность начальника управления инвестиционного развития администрации Хабаровска назначен Иштван Юрьевич Брысин. Имеет опыт руководящей работы более 12 лет, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Иштван Юрьевич Брысин родился в 1969 году, имеет высшее образование. В 1991 году окончил Хабаровское высшее военное строительное училище по специальности «Строительство зданий и сооружений». В 2009 году присвоена дополнительная квалификация — мастер делового администрирования. С 1986 по 2005 годы И. Ю. Брысин проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В администрации города Хабаровска работает с 2005 года. За этот период работы прошел путь от главного специалиста до заместителя директора департамента муниципальной собственности по формированию объектов рыночной экономики. Имеет опыт руководящей работы более 12 лет.

За период работы в администрации города Хабаровска поощрен нагрудным знаком «Признание и почет», награжден медалью «Участнику борьбы со стихией на Амуре», был отмечен благодарностью мэра города, благодарственными письмами администрации города Хабаровска, неоднократно поощрялся.

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