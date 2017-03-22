Известный приморский политтехнолог Илья Спокойнов останется в СИЗО-1 до 17 апреля

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Известный политтехнолог и генеральный директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов останется в СИЗО-1 до 17 апреля. Приморский краевой суд не стал отменять решение Ленинского суда, сообщает ИА PrimaMedia.

— Постановление Ленинского суда об избрании меры пресечения Илье Спокойнову оставлено без изменения, а жалоба адвоката без удовлетворения, — пресс-секретарь Приморского краевого суда Виктория Ковалева.

Напомним, что 21 марта Илье Спокойнову было предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он совместно с группой лиц похитил бюджетные средства в размере почти 62,5 млн рублей, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для детей.

Как отмечают следователи, злоумышленник действовал не один, он привлек еще несколько «нечистых на руку» сподвижников, при этом, обманул должностных лиц администрации Приморского края.