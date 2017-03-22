Ружья Гаффнера «выстрелят» до конца апреля
Если найдется покупатель.
Если найдется покупатель.
Свердловский арбитраж утвердил положение об условиях и сроках продажи имущества депутата Заксобрания Ильи Гаффнера, который в прошлом году был признан банкротом.
На продажу выставлено все, что нашлось у должника, — два охотничьих гладкоствольных ружья Benelli Argo и Browning. За них просят 80 и 60 тысяч рублей соответственно. Цену можно будет сбить не ниже 10% от первоначальной. На реализацию отвели 40 дней.
Илья Гаффнер был признан финансово несостоятельным