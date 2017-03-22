Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин сообщил о планах по разработке местных градостроительных нормативов в 2017 году

Карнилин отметил, что перед городскими властями стоит задача разработать целый ряд нормативно-правовых актов: программы комплексного развития коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, а также местные градостроительные нормативы.

«На необходимость принятия таких документов обращал внимание, в частности, депутат Евгений Лазарев (фракция КПРФ, — прим. НИА “Нижний Новгород”). Надеюсь, что в 2017 году мы их разработаем, примем и начнем реализовывать», — подчеркнул Иван Карнилин.

Напомним, что сегодняшний отчет — первый отчет Карнилина в статусе главы города в рамках работы Думы Нижнего Новгорода VI созыва. В феврале 2016 года Гордума перенесла первый отчет о деятельности главы Нижнего Новгорода на 2017 год. Согласно принятым тогда изменениям, годовой отчет главы будет проходить в первом квартале года после исполнения им полномочий в течение 12 месяцев (Иван Карнилин избран в октябре 2015 года, — прим. НИА «Нижний Новгород»).

Cогласно принятому в мае 2015 года Гордумой решению неудовлетворительная оценка деятельности главы города по результатам его отчета, данная два раза подряд, является основанием для удаления его в отставку. Принятие Думой решения о признания неудовлетворительной деятельности главы администрации в части, касающейся решения вопросов местного значения, может служить основанием для расторжения контракта с ним.