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11:09 (мск), источник: Sputnik.by

Власти Гродно разрешили отметить в городе День Воли

ГРОДНО, 22 мар — Sputnik, Виктория Соловьева. Гродненский городской исполнительный комитет официально разрешил оппозиции 25 марта провести в областном центре пикет, приуроченный ко Дню Воли.

Источник: Sputnik.by

Гражданам позволили собраться в субботу в Коложском парке.

Соответствующее решение горисполком принял во вторник 21 марта. Массовое мероприятие пройдет с 12:00 до 14:30 в форме пикета. Как говорится в официальном письме властей, местом его проведения станет район Стеллы 850-летия Гродно в Коложском парке.

В горисполкоме напомнили, что организаторы несут ответственность за соблюдение действующего законодательства при подготовке и проведении мероприятия, и уточнили, что в соответствии с ч. 3 ст. 6 закона «О массовых мероприятиях» необходимо заключить с соответствующими службами города договоры — чтобы обеспечить общественный порядок, медицинское обслуживание и уборку территории после акции.

В нынешнем году легально отмечать День Воли в Гродно представители оппозиции будут впервые за 15 лет: предыдущая официально разрешенная местными властями массовая акция проходила в 2001 году.

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