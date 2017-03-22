Власти Гродно разрешили отметить в городе День Воли

Гражданам позволили собраться в субботу в Коложском парке.

Соответствующее решение горисполком принял во вторник 21 марта. Массовое мероприятие пройдет с 12:00 до 14:30 в форме пикета. Как говорится в официальном письме властей, местом его проведения станет район Стеллы 850-летия Гродно в Коложском парке.

В горисполкоме напомнили, что организаторы несут ответственность за соблюдение действующего законодательства при подготовке и проведении мероприятия, и уточнили, что в соответствии с ч. 3 ст. 6 закона «О массовых мероприятиях» необходимо заключить с соответствующими службами города договоры — чтобы обеспечить общественный порядок, медицинское обслуживание и уборку территории после акции.

В нынешнем году легально отмечать День Воли в Гродно представители оппозиции будут впервые за 15 лет: предыдущая официально разрешенная местными властями массовая акция проходила в 2001 году.