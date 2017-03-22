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11:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

Глава Прикамья рассказал о планах по строительству зоопарка и галереи

Максим Решетников в ходе пресс-конференции ответил на вопросы журналистов и подвел первые итоги своей работы.

Источник: РИА "Новости"

И.о. губернатора Максим Решетников в среду, 22 марта, ответил на вопросы журналистов. Спустя полтора месяца после назначения глава региона отчитался о проделанной работе и рассказал о дальнейших изменениях, которые ждут горожан.

«Прошло полтора месяца напряженной работы. За это время была сформирована команда. В целом, меняется ритм работы правительства, он нарастает. В первую очередь я занимался вопросами территорий, посетил несколько городов. Также первоочередными стали вопросы текущего ремонта дорог и благоустройства», — заявил г-н Решетников.

Также глава региона рассказал о планах по строительству зоопарка, галереи и новой сцены Театра оперы и балета.

«По театру было решено вернуться к проекту английского архитектора Дэвида Чипперфильда. Решили расширить площадь театра — нужно обустроить территорию вокруг. Это будет большой проект к 300-летию Перми. Что касается зоопарка, то здесь ситуация более понятная: площадка есть, подрядчик тоже. Остается лишь контролировать процесс. А вот по галерее вопрос противоречивый — есть здание, которое приобрели, и есть проект, который предусматривает почти полное разрушение этого здания. Но главное — итогом вряд ли будут довольны в галерее. Так что нужно будет вернуться к вопросу подбора площадок», — рассказал и.о. губернатора.

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