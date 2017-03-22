Мэра Омска могут выбрать и тайным голосованием

— Самые большие споры возникли по поводу голосования за мэра. На комитете по регламенту пятеро членов высказались за поименное голосование, пятеро — за тайное. Я изучила настроения депутатов, обзвонив их, и снова половина на половину.

Руководитель консультационно-правового управления Горсовета Денис Голушков заявил, что до голосования конкурсная комиссия займется собеседованием с претендентами на пост мэра Омска. А спикер Галина Горст призналась, что изучала депутатские предпочтения, как они собираются выбирать главу города.

Отметим, что на комитете по регламенту парламентарии так и не пришли к согласию, как будут выбирать градоначальника: тайным или открытым поименным голосованием.

На пост мэра Омска заявились уже четыре человека, но их фамилии держат в тайне

Эсер Елена Свешникова высказалась за открытое поименное голосование. «Мы должны знать, кто выбрал нового мэра Омска», — отметила депутат. Ее поддержал вице-спикер Василий Мамонтов. Однако коммунисты Леонид Михайленко и Иван Федин высказались за тайное голосование. Высказался и инициатор тайного голосования — либерал-демократ Алексей Ложкин.

Алексей Ложкин, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Омска:

— Само тайное голосование не говорит о том, что депутаты плохие. Многие опасаются, что на них будет оказываться давление, иным хочется уже бежать из города. Давайте вспомним мировую практику.

Ему возразил вице-спикер Горсовета Василий Мамонтов, предложивший в качестве образца взять парламент Германии, где голосование всегда открытое.

— В Испании голосуют поименно, в Бундестаге голосуют руками. Везде в мире практика разная. Голосование все же должно быть открытым, — подчеркнул Мамонтов.



Тогда как спикер Галина Горст предложила компромиссное решение: определиться, как выбирать мэра в день голосования за нового главу города. Председателя поддержал Сергей Дроздов. «Если мы снесем голосование, то мы никого не выберем. Но давайте определимся с этим 19 апреля», — призвал коллег он.

Однако лидер ЛДПР в Горсовете Омска Алексей Ложкин настаивал на том, чтобы определиться с формой голосования здесь и сейчас.

После голосования выяснилось, что для принятия решения не хватает одного парламентария. Однако при повторном голосовании все же необходимый голос нашелся.

Теперь депутаты примут решение о поименном или тайном выборе мэра 19 апреля.

Отметим, что в этот день мэра Омска выберут из двух кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, депутаты Горсовета Омска.