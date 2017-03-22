Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Не иначе, как зависть": Лолита вступила в конфликт из-за Апиной
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным платьем
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
1195-летие Ирины Антоновой
8Тайский День слона
11:23 (мск), источник: Om1.ru

Мэра Омска могут выбрать и тайным голосованием

Депутаты определятся с формой голосования только 19 апреля. Тайно или поименно пройдет голосование, жители города узнать лишь в день выборов.

Сегодня, 22 марта на пленарном заседании Омского городского совета депутаты вновь схлестнулись из-за процедуры голосования за мэра города.

Отметим, что на комитете по регламенту парламентарии так и не пришли к согласию, как будут выбирать градоначальника: тайным или открытым поименным голосованием.

Руководитель консультационно-правового управления Горсовета Денис Голушков заявил, что до голосования конкурсная комиссия займется собеседованием с претендентами на пост мэра Омска. А спикер Галина Горст призналась, что изучала депутатские предпочтения, как они собираются выбирать главу города.

Галина Горст, спикер Горсовета Омска:

— Самые большие споры возникли по поводу голосования за мэра. На комитете по регламенту пятеро членов высказались за поименное голосование, пятеро — за тайное. Я изучила настроения депутатов, обзвонив их, и снова половина на половину.

Читайте также
На пост мэра Омска заявились уже четыре человека, но их фамилии держат в тайне

Эсер Елена Свешникова высказалась за открытое поименное голосование. «Мы должны знать, кто выбрал нового мэра Омска», — отметила депутат. Ее поддержал вице-спикер Василий Мамонтов. Однако коммунисты Леонид Михайленко и Иван Федин высказались за тайное голосование. Высказался и инициатор тайного голосования — либерал-демократ Алексей Ложкин.

Алексей Ложкин, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Омска:

— Само тайное голосование не говорит о том, что депутаты плохие. Многие опасаются, что на них будет оказываться давление, иным хочется уже бежать из города. Давайте вспомним мировую практику.

Ему возразил вице-спикер Горсовета Василий Мамонтов, предложивший в качестве образца взять парламент Германии, где голосование всегда открытое.

 — В Испании голосуют поименно, в Бундестаге голосуют руками. Везде в мире практика разная. Голосование все же должно быть открытым, — подчеркнул Мамонтов.

Тогда как спикер Галина Горст предложила компромиссное решение: определиться, как выбирать мэра в день голосования за нового главу города. Председателя поддержал Сергей Дроздов. «Если мы снесем голосование, то мы никого не выберем. Но давайте определимся с этим 19 апреля», — призвал коллег он.

Однако лидер ЛДПР в Горсовете Омска Алексей Ложкин настаивал на том, чтобы определиться с формой голосования здесь и сейчас.
После голосования выяснилось, что для принятия решения не хватает одного парламентария. Однако при повторном голосовании все же необходимый голос нашелся.

Теперь депутаты примут решение о поименном или тайном выборе мэра 19 апреля.

Отметим, что в этот день мэра Омска выберут из двух кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, депутаты Горсовета Омска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Нефтезавод отрицает свою причастность к выбросам этилмеркаптана в Омске
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Возглавляемую США коалицию заподозрили в ударе по школе в Сирии
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
В Госдуме хотят ввести понятие «опасные породы собак»
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Бондарчук с Андреевой и внуками представил «Босса-молокососа» На премьерный показ нового мультфильма многие российские знаменитости привели своих детей
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь