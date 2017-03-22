Мэра Омска могут выбрать и тайным голосованием
Депутаты определятся с формой голосования только 19 апреля. Тайно или поименно пройдет голосование, жители города узнать лишь в день выборов.
Депутаты определятся с формой голосования только 19 апреля. Тайно или поименно пройдет голосование, жители города узнать лишь в день выборов.
Сегодня, 22 марта на пленарном заседании Омского городского совета депутаты вновь схлестнулись
Отметим, что на комитете по регламенту парламентарии так и не пришли к согласию, как будут выбирать градоначальника: тайным или открытым поименным голосованием.
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Галина Горст, спикер Горсовета Омска:
— Самые большие споры возникли по поводу голосования за мэра. На комитете по регламенту пятеро членов высказались за поименное голосование, пятеро — за тайное. Я изучила настроения депутатов, обзвонив их, и снова половина на половину.
Эсер Елена Свешникова высказалась за открытое поименное голосование. «Мы должны знать, кто выбрал нового мэра Омска», — отметила депутат. Ее поддержал
Алексей Ложкин, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Омска:
— Само тайное голосование не говорит о том, что депутаты плохие. Многие опасаются, что на них будет оказываться давление, иным хочется уже бежать из города. Давайте вспомним мировую практику.
Ему возразил
— В Испании голосуют поименно, в Бундестаге голосуют руками. Везде в мире практика разная. Голосование все же должно быть открытым, — подчеркнул Мамонтов.
Тогда как спикер Галина Горст предложила компромиссное решение: определиться, как выбирать мэра в день голосования за нового главу города. Председателя поддержал Сергей Дроздов. «Если мы снесем голосование, то мы никого не выберем. Но давайте определимся с этим 19 апреля», — призвал коллег он.
Однако лидер ЛДПР в Горсовете Омска Алексей Ложкин настаивал на том, чтобы определиться с формой голосования здесь и сейчас.
После голосования выяснилось, что для принятия решения не хватает одного парламентария. Однако при повторном голосовании все же необходимый голос нашелся.
Теперь депутаты примут решение о поименном или тайном выборе мэра 19 апреля.
Отметим, что в этот день мэра Омска выберут из двух кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, депутаты Горсовета Омска.