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13:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Михаил Бабич и Рустам Минниханов посетили один из МФЦ Казани

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич находится с рабочей поездкой в Казани.

Источник: ИА Татар-информ

В сопровождении Президента Татарстана он посетил один из многофункциональных центров РТ.

Михаил Бабич побывал в МФЦ на ул. Ямашева. Полпред Президента РФ осмотрел операционный зал центра. Директор МФЦ рассказала о том, что всего здесь работает 17 окон, а в целом по республике функционируют 50 филиалов, или 63 офиса, охватывающих все муниципальные районы и городские округа Татарстана. 292 удаленных окна открыты в 281 сельском поселении.

МФЦ предоставляют услуги большей части органов власти: Росреестра, Кадастровой палаты, Федеральной службы судебных приставов, Роспотребнадзора, Миграционной службы, Пенсионного фонда, МВД, ЗАГС и т. д. Перечень услуг, оказываемых МФЦ, с каждым годом растет, равно как и количество оказанных услуг. Если в 2015 году, согласно статистике, зафиксировано 1 млн 800 тыс. обращений, то в 2016-м уже 2 млн 697 тыс.

Важным моментом является и то, что персонал упраздняемых структур выливается во вновь создаваемые МФЦ республики.

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