Михаил Бабич и Рустам Минниханов посетили один из МФЦ Казани
(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич находится с рабочей поездкой в Казани.
(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич находится с рабочей поездкой в Казани.
В сопровождении Президента Татарстана он посетил один из многофункциональных центров РТ.
Михаил Бабич побывал в МФЦ на ул. Ямашева. Полпред Президента РФ осмотрел операционный зал центра. Директор МФЦ рассказала о том, что всего здесь работает 17 окон, а в целом по республике функционируют 50 филиалов, или 63 офиса, охватывающих все муниципальные районы и городские округа Татарстана. 292 удаленных окна открыты в 281 сельском поселении.
МФЦ предоставляют услуги большей части органов власти: Росреестра, Кадастровой палаты, Федеральной службы судебных приставов, Роспотребнадзора, Миграционной службы, Пенсионного фонда, МВД, ЗАГС
Важным моментом является и то, что персонал упраздняемых структур выливается во вновь создаваемые МФЦ республики.