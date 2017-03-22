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11:39 (мск), источник: Noi.md

Волницкий: Депутатская неприкосновенность жизненно важна для оппозиции

Изменение избирательной системы или отмена депутатской неприкосновенности не могут быть произведены только через призму чьих-то сиюминутных интересов, отмечает политолог Игорь Волницкий.

Источник: Noi.md

В интервью порталу Noi.md Волницкий подчеркнул, что в попытке убедить избирателей, что реформа политического класса началась, власти выдвигают иногда рискованные инициативы, без достаточной предварительной оценки.

«Есть некоторые вещи, которые рассматриваются правящей коалицией только исходя из того, что она сейчас у власти. Я думаю, что опасения, высказанные по этому поводу представителями оппозиции и не только ими, дойдут до уровня понимания властей, когда они поменяются местами с нынешней оппозицией. Для нынешней оппозиции иммунитет имеет жизненно важное значение, потому что дает им некоторое пространство для маневрирования и минимальный набор гарантий, что они не будут преследоваться властями. А отмена депутатской неприкосновенности и изменение избирательной системы позволяют предположить, что нынешние власти пытаются подчинить себе законодательство, поставить ее на службу своим интересам, но это всего лишь подозрение», — отметил Волницкий.

Политолог считает, что восприятие правящей коалицией предложенных поправок, в том числе исключения депутатской неприкосновенности, будет совершенно иным, если после следующим выборов окажется на месте оппозиции:

«В столь хрупкой демократии, как в Молдове, такие изменения должны быть тщательно проанализированы. В любом случае мы не должны допустить, чтобы подобные изменения производились в свете интересов момента, их следует рассматривать в более широком смысле».

Игорь Волницкий, однако, не верит, что найдется достаточное количество голосов, чтобы внести изменения в Конституцию в плане лишения депутатов неприкосновенности. «ДПМ имеет только 34 голоса, будет очень трудно, но не невозможно. Шансов мало, но возможен любой сценарий», — добавил аналитик.

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