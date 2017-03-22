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11:29 (мск), источник: RNS

Госдума приняла законопроект об освобождении от налогов попавших под санкции граждан

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет попавшим под санкции гражданам отказываться от российского налогового резидентства. Думская оппозиция не поддержала законопроект. За проголосовали 322 депутата, против — 85, один парламентарий воздержался.

Источник: Reuters

Согласно одобренной поправке в налоговое законодательство физические лица, попавшие под санкции начиная с 2014 года, смогут не уплачивать налоги в России независимо от срока пребывания в стране, если подтвердят, что в том же налоговом периоде являлись резидентами иностранного государства.

По закону налоговыми резидентами России являются граждане, находящиеся на территории государства более 183 дней в году.

Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» не поддержали законопроект.

Мы не будем поддерживать принятие закона в третьем чтении, потому что этот закон направлен на то, чтобы оказать материальную поддержку самым богатым гражданам нашей страны — они почти все в списке Forbes
Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР

Фракция КПРФ также заявила, что не будет поддерживать закон. «Мы этот закон не только не поддерживаем, но и будем голосовать против, — заявил коммунист Валентин Шурчанов. — Олигархи и близкие к ним группы собственников уходят из-под контроля российского Налогового кодекса».

Такого же мнения придерживается фракция «Справедливая Россия».

Мы считаем такое решение нечестным, несправедливым и неверным по отношению к российскому бюджету
Олег Шеин
Член партии "Справедливая Россия"
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Автор законопроекта председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») пояснял, что поправка поможет избежать двойного налогообложения гражданам, которые имеют имущество в Европе и США и уплачивают в этих странах налоги, при этом вынуждены в связи с санкциями постоянно проживать в России, становясь налоговыми резидентами сразу двух стран.

Депутат подчеркивал, что если гражданин «признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13%, а 30% (с доходов, полученных в России. — RNS), то есть речь идет об увеличении налоговой нагрузки, а не ее уменьшении».

Кроме того, такой гражданин не сможет скрыть информацию о контролируемых иностранных компаниях (КИК), поскольку с 2017 года Россия участвует в международном соглашении об обмене налоговой информации, указывал Макаров. Автоматический обмен заработает с 2018 года.

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В России с нераспределенной прибыли КИК гражданин платит 13%. Однако не во всех странах действует механизм КИК (например, в Арабских Эмиратах, Швейцарии, Чехии и большинстве офшоров).

В результате, если гражданин является резидентом такой страны и согласно поправке откажется от российского резидентства, то сможет не платить налог вовсе.

Список стран, чьи санкции дадут право отказаться от российского налогового резидентства, должно будет определить правительство.

В кабинете министров законопроект поддержали.

Комментарии
10
pikalor
Слава Богу !!! Ато уж мы здесь распереживались за наших Ротенбергов и Тимченко )
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Макс Якутский
Было бы смешно.если бы освободили или снизили налоги простым гра жданам.даже участники ВОВ.таких привилеги не имеют.как олигархи.
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Константин
Совсем обнаглели? Давайте пожалеем наших бедных миллиардеров!
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