Новоизбранные депутаты ЕГД получат удостоверения 24 марта

Как сообщили Накануне.RU в горизбиркоме, в одномандатном избирательном округе № 8 (Кировский) явка составила 16,93% или 9 тыс. 806 избирателей. Досрочно проголосовало 2 тыс. 723 жителя округа. Большее количество голосов в этом округе отдали за представителя ЛДПР Григория Вихарева.

В одномандатном избирательном округе № 14 (Орджоникидзевский) победу одержал самовыдвиженец Владимир Смирнов. В целом по округу явка была чуть ниже — 14,56%. Досрочно проголосовали 1 тыс. 220 избирателей.

В пятницу 24 марта состоится торжественное вручение удостоверений об избрании депутатами Григорию Вихареву и Владимиру Смирнову.

Напомним, довыборы прошли 19 марта.