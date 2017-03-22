Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Названа самая счастливая страна в мире
СК: при строительстве резиденции Путина нанесен ущерб на 225 млн
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
«Демонстрация низменности»: Ляшко о действиях США
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14:03 (мск), источник: Новый Калининград

Горсовет одобрил названия пяти новых улиц в Калининграде

Депутаты горсовета на заседании в среду одобрили названия пяти новых улиц областного центра, передает корреспондент «Нового Калининграда. Ru».

Таким образом городе появились улицы Брестская, Беловежская, Крейсерская, Флагманская и Фрегатная. Первые две появятся в Ленинградском районе Калининграда, остальные три — в Московском.

Напомним, ранее заместитель председателя горсовета Андрей Шумилин заявил, что практика наименования новых улиц Калининграда не должна привести к превращению города в своеобразную братскую могилу времен Великой Отечественной войны и призвал называть новые улицы в честь конкретных людей только в исключительных случаях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первый «террорист» из Калининграда: что известно об этом человеке
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали десятки человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Украина попросила США сделать ее основным союзником вне НАТО
Кремль опроверг организацию Фийоном платных встреч с Путиным
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь