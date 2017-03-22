Горсовет одобрил названия пяти новых улиц в Калининграде
Депутаты горсовета на заседании в среду одобрили названия пяти новых улиц областного центра, передает корреспондент «Нового Калининграда. Ru».
Депутаты горсовета на заседании в среду одобрили названия пяти новых улиц областного центра, передает корреспондент «Нового Калининграда. Ru».
Таким образом городе появились улицы Брестская, Беловежская, Крейсерская, Флагманская и Фрегатная. Первые две появятся в Ленинградском районе Калининграда, остальные три — в Московском.
Напомним, ранее заместитель председателя горсовета Андрей Шумилин заявил, что практика наименования новых улиц Калининграда не должна привести к превращению города в своеобразную братскую могилу времен Великой Отечественной войны и призвал называть новые улицы в честь конкретных людей только в исключительных случаях.