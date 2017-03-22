Госдума приняла закон об упрощении правил регистрации в Крыму

В настоящее время россияне платят штрафы, если их уличат за отсутствие регистрации в том или ином населенном пункте. При этом, согласно закону, граждане РФ освобождаются от административной ответственности в случае проживания без регистрации по месту пребывания в Москве или Московской области, если они зарегистрированы по месту жительства в одном из этих же двух субъектов РФ (аналогичная ситуация с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью).

Закон был разработан депутатом Госдумы шестого созыва Дмитрием Носовым. Согласно документу на Крым как субъект Федерации распространяются те же упрощённые правила регистрации, что действуют в таких субъектах Федерации как Московская и Ленинградская области.