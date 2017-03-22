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11:46 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон об упрощении правил регистрации в Крыму

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла в среду в третьем чтении закон, распространяющий нормы регистрации граждан, действующие в Москве и Санкт-Петербурге, на Севастополь и Крым.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время россияне платят штрафы, если их уличат за отсутствие регистрации в том или ином населенном пункте. При этом, согласно закону, граждане РФ освобождаются от административной ответственности в случае проживания без регистрации по месту пребывания в Москве или Московской области, если они зарегистрированы по месту жительства в одном из этих же двух субъектов РФ (аналогичная ситуация с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью).

Закон был разработан депутатом Госдумы шестого созыва Дмитрием Носовым. Согласно документу на Крым как субъект Федерации распространяются те же упрощённые правила регистрации, что действуют в таких субъектах Федерации как Московская и Ленинградская области.

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