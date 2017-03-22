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11:52 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск съехались главы районов края

В Красноярске прошел IX съезд Совета муниципальных образований края, на который приехали главы всех районов и городов региона.

Источник: Reuters

Участие в мероприятии также приняли спикер краевого парламента Александр Усс и депутаты Законодательного Собрания.

Совет объединяет 575 муниципальных образований, в том числе 17 городских округов, 44 муниципальных района, 27 городских и 487 сельских поселений. Высшим органом управления Совета является общее собрание его членов — съезд, на котором подводятся итоги работы, определяется вектор развития муниципальных образований на ближайшую перспективу, обозначаются приоритетные направления деятельности.

«Ваша работа во многом, а где-то и в решающей мере определяет динамику социально-экономического развития и авторитет власти в территориях Красноярского края, — выступил с приветственным словом к участникам съезда Александр Усс. — В системе местного самоуправления в последнее время проявляются разные тенденции. С одной стороны, это передача целого ряда полномочий с местного на более высокий, региональный уровень, к чему можно относиться по-разному. Это и серьезные финансовые ограничения, с которыми столкнулась страна в целом и Красноярский край, что сказывается в том числе и на возможностях местной власти. В то же время мы должны отдавать отчет в том, что Красноярский край всегда уделял большое внимание развитию местного самоуправления, повышению его авторитета».

Он напомнил, что Красноярский край принадлежал к числу шести субъектов федерации, где был сохранен поселенческий принцип работы МСУ, а спустя некоторое время он был воспринят страной в целом. С прошлого года в крае действует закон о государственной поддержке развития местного самоуправления, на основе которого реализуются практически значимые начинания и программы. Их финансирование составляет 2−3 млрд рублей.

«Эти деньги идут на нужные и понятные всем нам дела, — подчеркнул спикер. — Это стимулирование новых видов муниципальных услуг для граждан, содействие развитию инфраструктуры (что особенно заметно в небольших поселениях), развитие активности граждан в плане сотрудничества с властью. Хочу привести пример: в рамках закона о государственной поддержке села уже несколько лет назад началась реализация нужной и, на мой взгляд, интересной для местной власти практики активной поддержки малых форм хозяйствования. Именно эти ростки будущего в экономике сельских поселений могут находиться под непосредственным воздействием местной власти».

Председатель Законодательного Собрания также сообщил, что с прошлого года реализуется программа поддержки муниципальных образований, которые предложили комплексные программы развития своих территорий применительно к сельскому хозяйству и социальной инфраструктуре. В крае всего несколько муниципалитетов такого плана, но спикер выразил уверенность в том, что край будет идти в этом направлении. В завершение Александр Усс заявил, что необходимо способствовать реализации организационно-политической поддержки местного самоуправления.

«В этом отношении есть конкретные практические форматы и шаги, — сказал спикер. — Это и наш Совет, который собирается регулярно и без сбоев, а что касается наполнения и отдачи, это зависит от вас самих. Это и съезды депутатов всех уровней. Кстати говоря, очередной съезд будет проведен в этом году. Набирает популярность в Законодательном Собрании такая важная форма работы с территориями, как “муниципальный час”, когда главы, выступая на сессии, могут поделиться своими заботами, болями, рассказать об опыте, который может быть воспринят в крае в целом, и показать себя с лучшей стороны. Желаю вам успешной работы! Уверен, что сегодняшняя встреча будет хорошим шагом в этом направлении».

С основным докладом на съезде выступил председатель Совета муниципальных образований, глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Он рассказал о состоянии местного самоуправления в Красноярском крае и перспективах его развития в современных экономических условиях. Участники форума также проанализировали современный этап развития в регионе института территориального общественного самоуправления.

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