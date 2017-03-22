Мэрия Омска получила исключительные права на Степаныча и Любочку по суду

Куйбышевский районный суд Омска сегодня вынес решение по громкой тяжбе администрации города со скульптором Сергеем Норышевым, архитектором Игорем Вахитовым и предпринимателем Романом Рудаковым.

Предметом разбирательства, напомним, стали две довольно популярные скульптуры, установленные на центральных улицах города — «Памятник жене генерал-губернатора Сибири Гасфорда «Люба» и «Слесарь Степан», более известные в Омске как Любочка и Степаныч.

Напомним, скандал разгорелся в конце прошлого года. Неожиданно выяснилось, что любимые омичами скульптуры являются частной собственностью предпринимателя Романа Рудакова. При этом авторские права он благополучно в феврале 2016 года, заключив договоры об отчуждении авторских прав с авторами скульптур. Рудаков молчал несколько месяцев, а потом подал в суд на издательство «Омский ракурс», выпустившее альбом к 300-летию Омска, в котором использовались фотографии Любочки и Степаныча. И потребовал за это 7,8 миллиона рублей. Позднее сумму иска за альбом «Омские маршруты к 300-летию города» он уменьшил до 5 миллионов 200 тысяч рублей, так как часть тиража купила благотворительная организация.

Кроме того, считая себя законным правообладателем, Рудаков подал целую серию исков к ряду организаций, в том числе и тех, которые находятся в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Однако мэрия Омска, устанавливавшая скульптуры за счет городского бюджета, выдвинула к Рудакову свой иск, и сегодня суд его удовлетворил, признав за администрацией исключительные права на скульптуры.

Кроме того, как сообщает kvnews.ru, судья Ирина Мосолова признала договоры об отчуждении авторских прав между скульпторами и предпринимателем Рудаковым недействительными.

Решение в законную силу еще не вступило, не исключено, что Рудаков попытается его обжаловать.