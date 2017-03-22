Мэрия Омска получила исключительные права на Степаныча и Любочку по суду
Договоры об отчуждении авторских прав, которые ранее заключили между собой скульптор Норышев и предприниматель Рудаков, признаны недействительными.
Договоры об отчуждении авторских прав, которые ранее заключили между собой скульптор Норышев и предприниматель Рудаков, признаны недействительными.
Куйбышевский районный суд Омска сегодня вынес решение по громкой тяжбе администрации города со скульптором Сергеем Норышевым, архитектором Игорем Вахитовым и предпринимателем Романом Рудаковым.
Предметом разбирательства, напомним, стали две довольно популярные скульптуры, установленные на центральных улицах города — «Памятник жене
Напомним, скандал разгорелся в конце прошлого года. Неожиданно выяснилось, что любимые омичами скульптуры являются частной собственностью предпринимателя Романа Рудакова. При этом авторские права он благополучно в феврале 2016 года, заключив договоры об отчуждении авторских прав с авторами скульптур. Рудаков молчал несколько месяцев, а потом подал в суд на издательство «Омский ракурс», выпустившее альбом к 300-летию Омска, в котором использовались фотографии Любочки и Степаныча. И потребовал за это 7,8 миллиона рублей. Позднее сумму иска за альбом «Омские маршруты к 300-летию города» он уменьшил до 5 миллионов 200 тысяч рублей, так как часть тиража купила благотворительная организация.
Кроме того, считая себя законным правообладателем, Рудаков подал целую серию исков к ряду организаций, в том числе и тех, которые находятся в
Однако мэрия Омска, устанавливавшая скульптуры за счет городского бюджета, выдвинула к Рудакову свой иск, и сегодня суд его удовлетворил, признав за администрацией исключительные права на скульптуры.
Кроме того, как сообщает kvnews.ru, судья Ирина Мосолова признала договоры об отчуждении авторских прав между скульпторами и предпринимателем Рудаковым недействительными.
Решение в законную силу еще не вступило, не исключено, что Рудаков попытается его обжаловать.