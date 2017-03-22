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12:21 (мск), источник: Actualitati.md

Разлад в партии «Платформа DA» усугубляется: Опубликована скандальная аудиозапись

Портал vesti.md опубликовал новую запись телефонного разговора лидера Яловенской парторганизации Аурела Писики. На этот раз с бельцкой активистой Ариной Спэтару. Из беседы становится очевидно, что члены политформирования всеми способами пытаются избавиться от неудобных соратников.

Источник: Actualitati.md

«Андрей Нэстасе и все эти — просто…, которые не хотят ничего делать. Я знаю, что ты или часть из вас хотите что-то изменить, но не можете — из-за них».

Собеседники убеждены, что вице-председатель партии Кирилл Моцпан провоцирует хаос внутри политформирования.

«Он дал мне послушать разговор, где Моцпан говорит: кто, этот тип? Это обо мне, понимаешь? Будь уверена, он никогда не станет председателем. Мне известен их план: потребовать от бывших либерал-демократов пять миллионов за присоединение к нам. Я все знаю. Они… Я… два года… подставлял свою семью, своих детей».

Писика недоволен и тем, что лидеры партии намерены привлекать новых людей, а от прежних соратников хотят избавиться.

«Какие там большие планы? Мне даже интересно, какие у них там планы. Отстранить тех, кто хочет перемен, и привлечь лизоблюдов, которые 25 лет не делали… в этой стране, только воровали. Что можно понять???… всех ребят, которые работали до сих пор, пошлем… и ты приводишь подхалимов… которые будут целовать тебя в….»

Ранее появилась запись разговора с активистом, в которой Писика обвинял лидера DA Андрея Нэстасе и вице-председателя политформирования Кирилла Моцпана в провоцировании хаоса в партии. Возмущение собеседников вызвало и вмешательство руководства партии в деятельность Яловенского филиала. Разговор записал один из собеседников, который хотел, чтобы о ситуации в партии Платформа «Достоинство и правда» узнали граждане.

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