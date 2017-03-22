Главой Копейска избран Владимир Можин
Главой Копейска избран бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.
Главой Копейска избран бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.
Напомним, по итогам конкурса на пост руководителя муниципалитета были рекомендованы Владимир Можин и директор по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Павел Дёмин.
Сегодня на заседании собрания депутатов Копейска депутаты избрали главу. За Владимира Можина проголосовали 24 парламентария, за Демина — ноль.
Как сообщало Накануне.RU, в декабре депутаты Копейска приняли досрочную отставку главы города Валерия Устинова, который проработал в этой должности около двух недель. Временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета назначен заместитель главы по социальному развитию Владимир Бисеров.
Устинов был избран руководителем муниципалитета 5 декабря. Фаворитом на выборах считался и.о. главы Владимир Бисеров. Его кандидатура была выдвинута «Единой Россией» и поддержана губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Однако депутаты сделали выбор в пользу другого претендента, хотя их решение и не было единодушным. Разница между кандидатами — всего в три голоса. В «ЕР» результаты назвали неожиданными.
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