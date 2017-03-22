Главой Копейска избран Владимир Можин

Напомним, по итогам конкурса на пост руководителя муниципалитета были рекомендованы Владимир Можин и директор по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Павел Дёмин.

Сегодня на заседании собрания депутатов Копейска депутаты избрали главу. За Владимира Можина проголосовали 24 парламентария, за Демина — ноль.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре депутаты Копейска приняли досрочную отставку главы города Валерия Устинова, который проработал в этой должности около двух недель. Временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета назначен заместитель главы по социальному развитию Владимир Бисеров.

Устинов был избран руководителем муниципалитета 5 декабря. Фаворитом на выборах считался и.о. главы Владимир Бисеров. Его кандидатура была выдвинута «Единой Россией» и поддержана губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Однако депутаты сделали выбор в пользу другого претендента, хотя их решение и не было единодушным. Разница между кандидатами — всего в три голоса. В «ЕР» результаты назвали неожиданными.