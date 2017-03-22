В Крыму призвали не торопиться с выводами о заявлениях Трампа

Будучи кандидатом в президенты США Трамп в прошлом году подавал экстраординарные для американских политиков сигналы о том, что он может рассмотреть вопрос о признании Крыма российским. После инаугурации никаких заявлений по статусу полуострова сделано не было.

«Что касается Трампа, то здесь нельзя торопиться с выводами, потому что он оказался во враждебной обстановке, когда он некоторые свои заявления и высказанные в рамках предвыборной кампании позиции пока не может реализовать. Это требует некоторого терпения», — сказал Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Вице-премьер подчеркнул, что Трамп не отказался ни от одного своего заявления по внутренней политике в США и воздерживается от агрессивных заявлений в адрес России.

Мурадов полагает, что вектор дальнейших отношений России и США будет ясен после встречи глав двух государств.