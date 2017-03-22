Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
В Кремле о сложностях из-за Крыма: всей России придется заплатить
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16:10 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму призвали не торопиться с выводами о заявлениях Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов уверен, что не стоит торопиться с выводами о словах президента США Дональда Трампа, который ранее не исключал, что рассмотрит вопрос о признании полуострова российским.

Будучи кандидатом в президенты США Трамп в прошлом году подавал экстраординарные для американских политиков сигналы о том, что он может рассмотреть вопрос о признании Крыма российским. После инаугурации никаких заявлений по статусу полуострова сделано не было.

«Что касается Трампа, то здесь нельзя торопиться с выводами, потому что он оказался во враждебной обстановке, когда он некоторые свои заявления и высказанные в рамках предвыборной кампании позиции пока не может реализовать. Это требует некоторого терпения», — сказал Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Вице-премьер подчеркнул, что Трамп не отказался ни от одного своего заявления по внутренней политике в США и воздерживается от агрессивных заявлений в адрес России.

Мурадов полагает, что вектор дальнейших отношений России и США будет ясен после встречи глав двух государств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Киев скрывает десятки тысяч убитых военнослужащих в Донбассе
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
СК возбудил еще одно дело о взятке против экс-губернатора Белых
Украина попросила США заключить с ней оборонное соглашение
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь