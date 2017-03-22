Сергей Меняйло «поставил лайк» Иркутской области

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло положительно оценил результаты своей рабочей поездки в Иркутск. Полпред посетил первый пушной аукцион, Иркутский авиазавод и новую школу в жилом районе «Эволюция», а также провел совещание по вопросам исполнения ранее принятых решений, касающихся массовых отравлений в Черемховском психоневрологическом интернате и ситуации с «Боярышником». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев провел Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко по заводским цехам и рассказал о технологии сборки самолетов, выпускаемых в Иркутске, их характеристиках.

Сейчас на Иркутском авиазаводе запускается в серийное производство поршневой учебно-тренировочный самолет Як-152. Машина, также разработанная «ОКБ им. А. С. Яковлева», предназначена для первоначальной летной подготовки. Первый испытательный полет Як-152 состоялся 29 сентября 2016 года. Самолет обладает более высокими возможностями, чем большинство машин, предназначенных для первоначального обучения, которые присутствуют на рынке. Например, он позволит выполнять полеты днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях. Як-152 обеспечит профессиональный отбор, обучение и подготовку широкого круга пилотов в государственных (ДОСААФ) и негосударственных учебных центрах. Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолет Як-152 может использоваться для подготовки летчиков-спортсменов. Заказчиком машины является Минобороны России.

Сергей Меняйло, впервые побывавший на Иркутском авиазаводе, дал положительную оценку предприятию.

«Иркутский авиазавод — это современное предприятие, оборудованное новой техникой, где ведутся процессы автоматизации. Здесь в прошлом году создано почти 2 тысячи новых высококвалифицированных рабочих мест. И оборот предприятия, если его сравнить с 2005 годом, вырос в пять раз. Радует и то, что Корпорация “Иркут” несет социальную нагрузку, а также строит в городе жилье. В прошлом году сотрудникам было выдано 100 квартир, в этом планируется еще 90», — отметил Сергей Меняйло.

Также полпред посетил новую школу № 69 в жилом районе «Эволюция». Экскурсию по новому образовательному учреждению, которое откроется в сентябре 2017 года, провел директор школы Александр Сапин. Полпред осмотрел учебные кабинеты, бассейн, хореографический зал, столовую, пищеблок и помещение группы продленного дня. Всего школа рассчитана на 1275 мест.

«Школа, конечно, не типовая и является важным социальным объектом с точки зрения оборудования — бассейн и прочие удобства. Я думаю, что нашим деткам там будет легко, комфортно и хорошо учиться. Таких объектов надо больше. Мы должны поднимать уровень образования», — прокомментировал полпред.

Сергей Левченко напомнил, что в Иркутской области в 2017 году планируется возвести еще 15 школ, в том числе завершить работы на долгостроях.

«Те школы, которые строятся несколько лет, мы будем заканчивать в этом году. Обязательно будем участвовать в программе “Большая перемена” и строить школы с федеральным софинансированием», — отметил губернатор.

Также Сергей Меняйло и Сергей Левченко посетили первый пушной аукцион. Альтернативная торговая площадка для реализации продукции соболиного промысла зарегистрирована в Иркутске. Одной из причин выбора Иркутска для аукционной площадки стало удобное географическое положение и имеющийся транспортно-логистический узел.

Полпред и губернатор ознакомились с выставленной на торги коллекцией пушнины и посетили зал проведения торгов. На аукционе представлена коллекция из 50 тысяч шкурок соболя высшего качества из Иркутской и Амурской областей, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Красноярского краев, других регионов Сибири и Дальнего Востока.

«Наверное, ни я, ни Сергей Георгиевич не сможем сегодня назвать точную сумму, которую нам принесет экспорт пушнины, но, безусловно, это достояние нашего государства и Сибири. Нужно только его правильно использовать. Если мы будем рачительно относиться, получим хороший экономический эффект. Устроители аукциона пока опасливо к этому относятся, но мне все понравилось. Это наш потенциал», — отметил полпред.

Коллекция сформирована из множества единичных партий от охотников путем ручного подбора одинаковых по параметрам шкурок в лоты по 35−40 штук. Участие в торгах принимают покупатели пушнины из США, Греции, Италии, Нидерландов, Китая и России.

«Программу поддержки этого направления мы, конечно, пока не разработали, потому что это наш первый опыт. Аукцион, действительно, должен пройти там, где эти шкуры добываются — в Восточной Сибири. Проводить такой аукцион, например, в Санкт-Петербурге, где нас особо никто и не ждет, не очень хорошо. Общий объем рынка соболя — порядка 5−6 млрд рублей, и мы рассчитываем, что займем большую долю рынка, так как соболь добывается у нас», — сказал Сергей Левченко.

Также полпред провел совещание по реализации решений, принятых в связи с массовыми отравлениями в Иркутской области. Речь идет о ситуации в Черемховском психоневрологическом интернате и о массовом отравлении «Боярышником» в конце 2016 года.

«Вы знаете, что в прошлом году мы дважды проводили совещания с правительством области — по поводу Черемховского психоневрологического интерната и по ситуации с отравлением “Боярышником”. На этих совещаниях были приняты решения. Сегодня были заслушаны результаты их реализации. Это два вопиющих случая: в Черемхове погибли дети, а в Иркутске — большое число наших граждан. Правоохранительные органы, социальная защита и прочие ответственный службы отчитались об исполнении принятых решений. Результаты и положительные сдвиги есть, но гарантии, что такого рода случаи не повторятся, нет. Работу нужно продолжать комплексно», — резюмировал Сергей Меняйло.

Напомним, бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло стал новым полномочным представителем президента в Сибирском федеральном в соответствии с указом Владимира Путина от 28 июля 2016 года.