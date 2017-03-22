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12:56 (мск), источник: Капитал

В ВР назвали количество депутатов с двойным гражданством

Каждый четвертый народный депутат имеет кроме украинского еще и иностранное гражданство.

Источник: Капитал

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Артеменко утверждает, что в Верховной Раде более ста парламентариев имеют, помимо украинского, иностранное гражданство.

«По моим подсчетам, 102 народных депутата имеют заграничные паспорта других государств», — сказал Артеменко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, передает Интерфакс-Украина.

Кроме этого в интервью изданию «КП в Украине» он утверждает, что отказался от канадского удостоверения личности, но при этом остался гражданином Канады.

«У меня нет паспортов других стран. У меня есть паспорт Украины. Был паспорт Канады, который в 2014 году, согласно требованию существующего законодательства, я должен был приостановить. Я это сделал. Сделал это публично в 2014 году, до начала выборов», — сказал Артеменко.

Отвечая на вопрос относительно отказа от гражданства Канады, депутат сказал: «Нет, конечно (не отказался). Процедура отказа от гражданства — это намного более сложная процедура, которая требует соответствующих действий, в том числе и юридических. И я, не нарушая ни один закон Украины, не нарушая ни один закон Канады, плачу налоги как в Украине, так и в Канаде».

Как сообщалось, в феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма «в аренду на срок от 50 до 100 лет», а также «вывод российских войск из восточной Украины».

Органы прокуратуры расследуют уголовное производство против Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.

20 февраля фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата Артеменко из своего состава.

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