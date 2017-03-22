Сапарбаеву подарили шоколад из кобыльего молока
Доктор медицинских наук, академик Торегельды Шарманов подарил акиму Актюбинской области Бердыбеку Сапарбаеву шоколад из кобыльего молока, сообщает портал mgorod.kz.
Доктор медицинских наук, академик Торегельды Шарманов подарил акиму Актюбинской области Бердыбеку Сапарбаеву шоколад из кобыльего молока, сообщает портал mgorod.kz.
«Скоро наладим промышленное производство. Надеюсь, и до вас дойдет. Шоколад без сахара, но из кобыльего молока. Такое молоко нельзя кипятить, пастеризовать. В нем много полезных веществ. Бережет от многих заболеваний, в том числе от рака», — рассказал Шарманов в ходе торжественной встречи в медицинском университете.
Также Шарманов поблагодарил собравшуюся аудиторию. «Мне приятно. Хотя я ведь родом из Карагандинской области. Но все считают, что я из Актобе. Я уже привык. Здесь я провел достаточно много времени. Работал ректором медицинского вуза. Актобе дал возможность покорить пик науки, — сказал он.