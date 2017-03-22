Сапарбаеву подарили шоколад из кобыльего молока

«Скоро наладим промышленное производство. Надеюсь, и до вас дойдет. Шоколад без сахара, но из кобыльего молока. Такое молоко нельзя кипятить, пастеризовать. В нем много полезных веществ. Бережет от многих заболеваний, в том числе от рака», — рассказал Шарманов в ходе торжественной встречи в медицинском университете.

Также Шарманов поблагодарил собравшуюся аудиторию. «Мне приятно. Хотя я ведь родом из Карагандинской области. Но все считают, что я из Актобе. Я уже привык. Здесь я провел достаточно много времени. Работал ректором медицинского вуза. Актобе дал возможность покорить пик науки, — сказал он.