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15:06 (мск), источник: РИА Новости

Украина попросила США сделать ее основным союзником вне НАТО

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к Конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО и заключении оборонного соглашения. Соответствующее обращение со второй попытки поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Источник: Reuters

В документе отмечается, что статусом основного союзника США вне НАТО обладают как страны, которые находятся в «состоянии мира», — Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и находящиеся «под угрозой военных действий» — Южная Корея, Афганистан или Израиль.

При этом, в отличие от вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс, предоставление ей статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом США, то есть не требует согласия всех стран НАТО.

В документе утверждается, что предоставление Украине такого статуса будет иметь огромное влияние на прекращение "российской агрессии", в которой Киев постоянно обвиняет Москву
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Россия не раз называла подобные обвинения неприемлемыми, заявляя, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в скорейшем преодолении Украиной кризиса.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО, причем, по его словам, эту идею уже поддерживают более половины украинцев. Однако опрос, проведенный американским институтом общественного мнения Gallup, свидетельствует, что большинство жителей Украины (35%) считают альянс угрозой, а защиту в нем видят меньше трети опрошенных (29%).

Комментарии
11
Берёзка
Унижаться, врать и воровать теперь их удел
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Соня
это ничегооо не изменит да и штатам это не особо нужно
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
это их имеют,а прав они уже не имеют
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