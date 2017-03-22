Украина попросила США сделать ее основным союзником вне НАТО

В документе отмечается, что статусом основного союзника США вне НАТО обладают как страны, которые находятся в «состоянии мира», — Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и находящиеся «под угрозой военных действий» — Южная Корея, Афганистан или Израиль.

При этом, в отличие от вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс, предоставление ей статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом США, то есть не требует согласия всех стран НАТО.