Украина попросила США сделать ее основным союзником вне НАТО

В документе отмечается, что статусом основного союзника США вне НАТО обладают как страны, которые находятся в «состоянии мира», — Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и находящиеся «под угрозой военных действий» — Южная Корея, Афганистан или Израиль.
При этом, в отличие от вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс, предоставление ей статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом США, то есть не требует согласия всех стран НАТО.
В документе утверждается, что предоставление Украине такого статуса будет иметь огромное влияние на прекращение "российской агрессии", в которой Киев постоянно обвиняет Москву
Россия не раз называла подобные обвинения неприемлемыми, заявляя, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в скорейшем преодолении Украиной кризиса.
Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО, причем, по его словам, эту идею уже поддерживают более половины украинцев. Однако опрос, проведенный американским институтом общественного мнения Gallup, свидетельствует, что большинство жителей Украины (35%) считают альянс угрозой, а защиту в нем видят меньше трети опрошенных (29%).