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14:34 (мск), источник: Meduza

Возглавить Госдепартамент Рекса Тиллерсона уговорила жена

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что занял этот пост благодаря своей жене, которая убедила его согласиться на предложение, сделанное президентом Дональдом Трампом.

Источник: AP 2017

«Я не хотел эту работу. Я не стремился к этой работе. Но моя жена сказала, что я должен», — заявил Тиллерсон в интервью изданию Independent Journal Review.

До назначения на должность госсекретаря Тиллерсон возглавлял компанию Exxon Mobil.

По его словам, он собирался уйти в отставку в марте 2017 года, уехать на ранчо и побыть со своими внуками.

О том, что Дональд Трамп собирается назначить Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США, стало известно в декабре 2016 года. Кандидатура Тиллерсона была официально представлена Сенату 20 января, сразу после инаугурации Трампа. На посту руководителя Exxon Mobil Тиллерсон, в частности, занимался бизнесом с «Роснефтью» и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Тиллерсона наградили российским орденом Дружбы.

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