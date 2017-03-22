Возглавить Госдепартамент Рекса Тиллерсона уговорила жена

Источник: AP 2017

«Я не хотел эту работу. Я не стремился к этой работе. Но моя жена сказала, что я должен», — заявил Тиллерсон в интервью изданию Independent Journal Review. До назначения на должность госсекретаря Тиллерсон возглавлял компанию Exxon Mobil.

По его словам, он собирался уйти в отставку в марте 2017 года, уехать на ранчо и побыть со своими внуками.