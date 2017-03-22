Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Чай спасает от старческого слабоумия
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб россиянина
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
В моду вошли широкие брюки (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
США попытались скрыть ввод своей армии на Украину – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Тайский День слона
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
12:59 (мск), источник: dostup1.ru

Владимир Можин единогласно избран главой Копейска

До настоящего времени обязанности руководителя муниципалитета исполняет Владимир Бисеров.

Бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин избран главой Копейска — его кандидатуру депутаты горсобрания поддержали единогласно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таким образом, за второго претендента — директора по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Павла Демина — не было подано ни одного голоса.

В настоящее время исполняет обязанности главы Копейска Владимир Бисеров — он не принимал участия в конкурсных процедурах.

Напомним, 5 декабря 2016 года депутаты горсобрания избрали руководителем администрации Валерия Устинова, но уже 21-го числа он обратился к главе региона с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Окончив в 1988 году Свердловский юридический институт, поступил на должность помощника прокурора, а затем старшего помощника прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска. С 1996 по 1998 — заместитель прокурора, с 1998 по 2000 — прокурор Орджоникидзевского района Магнитогорска. С 2000 по 2002 — прокурор Магнитогорска. С 2002 по 2009 — заместитель прокурора Челябинской области, с 2009 по 2015 — первый заместитель прокурора Челябинской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Государственный советник юстиции 3 класса. В марте 2017 избран главой Копейского городского округа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крупнейшие работодатели России представят вакансии для выпускников ЮУрГУ
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали десятки человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа» На премьерный показ нового мультфильма многие российские знаменитости привели своих детей
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь