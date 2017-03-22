Владимир Можин единогласно избран главой Копейска
До настоящего времени обязанности руководителя муниципалитета исполняет Владимир Бисеров.
До настоящего времени обязанности руководителя муниципалитета исполняет Владимир Бисеров.
Бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин избран главой Копейска — его кандидатуру депутаты горсобрания поддержали единогласно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Таким образом, за второго претендента — директора по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Павла Демина — не было подано ни одного голоса.
В настоящее время исполняет обязанности главы Копейска Владимир Бисеров — он не принимал участия в конкурсных процедурах.
Напомним, 5 декабря 2016 года депутаты горсобрания избрали руководителем администрации Валерия Устинова, но уже 21-го числа он обратился к главе региона с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья.
Окончив в 1988 году Свердловский юридический институт, поступил на должность помощника прокурора, а затем старшего помощника прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска. С 1996 по 1998 — заместитель прокурора, с 1998 по 2000 — прокурор Орджоникидзевского района Магнитогорска. С 2000 по 2002 — прокурор Магнитогорска. С 2002 по 2009 — заместитель прокурора Челябинской области, с 2009 по 2015 — первый заместитель прокурора Челябинской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Государственный советник юстиции 3 класса. В марте 2017 избран главой Копейского городского округа.