Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
США проговорились о вводе войск на Украину – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
12:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Замминистра ЖКХ Башкирии назначен Юрий Палтусов

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана назначен Юрий Палтусов. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Правительства республики Рустэм Марданов.

До своего назначения Юрий Палтусов руководил отделом технического развития и энергосбережения в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ. В ведомстве новый заместитель министра занял вакантную должность.

Юрий Александрович Палтусов родился 12 августа 1981 года. Окончил Уфимскую государственную академию экономики и сервиса. В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в Кумертауском филиале Оренбургского государственного университета по программе «Городское строительство и хозяйство».

Трудовую деятельность начал в 1998 году слесарем в Ассоциации крестьянских хозяйств «Инзерская».

С 2001 года работал мастером, а затем главным инженером в жилищно-эксплуатационных участках города Уфы.

С 2012 по 2014 год — начальник отдела инженерного обеспечения ОАО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфы».

С 2014 по март 2017 года возглавлял отдел технического развития и энергосбережения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали десятки человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа» На премьерный показ нового мультфильма многие российские знаменитости привели своих детей
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь