Замминистра ЖКХ Башкирии назначен Юрий Палтусов

До своего назначения Юрий Палтусов руководил отделом технического развития и энергосбережения в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ. В ведомстве новый заместитель министра занял вакантную должность.

Юрий Александрович Палтусов родился 12 августа 1981 года. Окончил Уфимскую государственную академию экономики и сервиса. В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в Кумертауском филиале Оренбургского государственного университета по программе «Городское строительство и хозяйство».

Трудовую деятельность начал в 1998 году слесарем в Ассоциации крестьянских хозяйств «Инзерская».

С 2001 года работал мастером, а затем главным инженером в жилищно-эксплуатационных участках города Уфы.

С 2012 по 2014 год — начальник отдела инженерного обеспечения ОАО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфы».