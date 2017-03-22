Замминистра ЖКХ Башкирии назначен Юрий Палтусов
УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Заместителем министра
УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Заместителем министра
До своего назначения Юрий Палтусов руководил отделом технического развития и энергосбережения в Министерстве
Юрий Александрович Палтусов родился 12 августа 1981 года. Окончил Уфимскую государственную академию экономики и сервиса. В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в Кумертауском филиале Оренбургского государственного университета по программе «Городское строительство и хозяйство».
Трудовую деятельность начал в 1998 году слесарем в Ассоциации крестьянских хозяйств «Инзерская».
С 2001 года работал мастером, а затем главным инженером в
С 2012 по 2014 год — начальник отдела инженерного обеспечения ОАО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфы».
С 2014 по март 2017 года возглавлял отдел технического развития и энергосбережения Министерства