Назвавших Макарова демоном отпустили из полиции

По его словам, в отношении них не было составлено протоколов, давать показания они отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Напомним, в полицию ранее пожаловался бухгалтер ЗакСа Кирилл Саулькин. Ему показалось, что плакат с надписью «демон ЗакСа» оскорбляет спикера парламента. На брифинге Макаров это опроверг, заявив, что ему, в общем, безразлична такая характеристика. «Я занимаюсь политической деятельностью, а для политика все хорошо, что не некролог», — заявил он.