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13:08 (мск), источник: Фонтанка

Назвавших Макарова демоном отпустили из полиции

Из полиции отпустили двух петербургских активистов, пикетировавших ЗакС 22 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил депутат Борис Вишневский.

По его словам, в отношении них не было составлено протоколов, давать показания они отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Напомним, в полицию ранее пожаловался бухгалтер ЗакСа Кирилл Саулькин. Ему показалось, что плакат с надписью «демон ЗакСа» оскорбляет спикера парламента. На брифинге Макаров это опроверг, заявив, что ему, в общем, безразлична такая характеристика. «Я занимаюсь политической деятельностью, а для политика все хорошо, что не некролог», — заявил он.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, пикетчики действительно были доставлены после заявления от граждан о том, что надписи на плакатах носят оскорбительный характер. После того, как с участников акции возьмут объяснения, материал будет направлен по подследственности в прокуратуру для принятия решения.

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