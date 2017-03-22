Назвавших Макарова демоном отпустили из полиции
Из полиции отпустили двух петербургских активистов, пикетировавших ЗакС 22 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил депутат Борис Вишневский.
Из полиции отпустили двух петербургских активистов, пикетировавших ЗакС 22 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил депутат Борис Вишневский.
По его словам, в отношении них не было составлено протоколов, давать показания они отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции.
Напомним, в полицию ранее пожаловался бухгалтер ЗакСа Кирилл Саулькин. Ему показалось, что плакат с надписью «демон ЗакСа» оскорбляет спикера парламента. На брифинге Макаров это опроверг, заявив, что ему, в общем, безразлична такая характеристика. «Я занимаюсь политической деятельностью, а для политика все хорошо, что не некролог», — заявил он.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, пикетчики действительно были доставлены после заявления от граждан о том, что надписи на плакатах носят оскорбительный характер. После того, как с участников акции возьмут объяснения, материал будет направлен по подследственности в прокуратуру для принятия решения.