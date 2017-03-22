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13:12 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области принудительно ликвидируют более 130 юрлиц

Налоговые инспекторы не нашли эти предприятия по адресам, указанным в учредительных документах.

Источник: Reuters

На минувшей неделе, 17 марта, Арбитражный суд Омской области постановил принудительно ликвидировать 131 юридическое лицо. Эти предприятия не были обнаружены по адресам, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц. Согласно Гражданскому кодексу РФ, это даёт налоговым органам право инициировать процедуру ликвидации юрлица.

УФНС по Омской области:

 — При несовпадении фактического места нахождения юридического лица с адресом, указанным в учредительных документах, УФНС России по Омской области рекомендует внести актуальный адрес в ЕГРЮЛ, не дожидаясь уведомлений о необходимости представления достоверных сведений об адресе и принудительной ликвидации в судебном порядке.

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