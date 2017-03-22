Омские депутаты-коммунисты не стали увольнять родственников из-за прокуратуры

«Не соглашусь, что речь идет о каких-то технических вопросах. В отношении 21 депутата выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств, в основном умышленного, что на сегодня в рамках прокурорской проверки доказано. Остальное — за органами следствия. Все материалы уйдут для уголовно-правовой оценки», — констатировал прокурор Омска Алексей Полубояров.

По словам председателя ОГС Галины Горст, одним из самых неурегулированных вопросов в сложившейся ситуации оказалась система учета труда помощников, в которой выявилось множество пробелов. Ее планируют проработать в ближайшее время.

Сейчас в горсовете ведется внутренняя проверка выявленных прокуратурой нарушений, которая должна быть завершена до 28 марта. Нарушителям грозит дисциплинарное взыскание и требование возместить излишне полученные суммы.

Кроме того, еще ранее был поднят вопрос о работе помощниками родственников парламентариев, что является нарушением законодательства. В связи с этим уже были приняты поправки в решение ОГС, которые запрещают депутатам иметь помощников-родственников. Таким образом, оставляя помощниками близких родственников, депутаты нарушают уже и решение ОГС.

«Из десяти депутатов у нас на сегодня осталось два, у которых остаются в помощниках близкие родственники. Это Михайленко и Коломеец. Выданы предупреждения и депутатам, и помощникам о необходимости прекращения данных отношений», — огласила сегодня Горст.

Как ранее сообщал прокурор Омской области Анастас Спиридонов, в отношении двух депутатов в следственных органах сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Я считаю, что законы, которые сейчас приводятся в оправдание всяких проверок, тоже применены не совсем правильно. Есть нарушения со стороны помощников — на самом деле с ними нужно будет разобраться. Но я думаю, что они не столь значительны, как сегодня этому придают значение», — прокомментировал ситуацию Леонид Михайленко.

«5 лет назад, когда был избран этот состав ОГС, вопрос о том, кто может, а кто не может быть помощниками, никак не регламентировался, и претензий не было. А сейчас они появились, когда заканчивается срок работы нынешнего состава», — выразил свое мнение о происходящем Николай Коломеец.