Новый гендиректор УВЗ рассказал Куйвашеву, что будет уделять большое внимание производству и новым разработкам

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества Среднего Урала с предприятием, в том числе в части привлечения средств федерального бюджета для реализации инвестиционных проектов.

«Приветствую Вас, и поздравляю с назначением. Работа крайне сложная, непростая. Но УВЗ — это флагман отечественной и уральской промышленности. Поэтому, конечно же, по состоянию дел на “Уралвагонзаводе” судят в целом о состоянии экономики и промышленности Свердловской области и всей страны. Вы можете в полной мере рассчитывать на правительство Свердловской области — мы всегда готовы подставить плечо и содействовать развитию этого уникального предприятия, повышению качества жизни тагильчан», — сказал губернатор, открывая встречу.

«Спасибо большое. Рад нашей встрече. На руководство предприятия возлагается высокая ответственность, потому что предприятие является флагманом отечественной “оборонки”, оно хорошо известно не только на Урале и в России, но и за рубежом. Вся продукция завода выпускается с высоким знаком качества, она всемирно известная. Конечно, хотелось бы, чтобы все лучшие традиции, которые были, сохранились и приумножались, чтобы завод развивался, чтобы мы точно так же гордились предприятием, как гордились ранее предприятием наши отцы и деды», — ответил Александр Потапов.

Он рассказал губернатору, что будет уделять большое внимание производству и новым разработкам.

«Очень хочу, чтобы все тагильчане, все работники нашего предприятия и их семьи жили очень комфортно, чтобы вовремя выплачивалась зарплата, чтобы были созданы определенные условия для их быта. Ведь мы работаем для людей. Также в числе приоритетов сохранятся вопросы национальной безопасности, защиты выполнения гособоронзаказа. Кроме того, президентом России перед машиностроительными предприятиями поставлена задача по диверсификации производства. Поэтому мы будем изучать возможности расширения линейки гражданской продукции», — подчеркнул Потапов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно с новым гендиректором УВЗ встретился и уральский полпред Игорь Холманских.