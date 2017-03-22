Алиханов: У нас нет намерений назначать Владимира Машкова вице-премьером
Глава Калининградской области Антон Алиханов не планирует назначать мэра закрытого города Новоуральска Владимира Машкова на должность
Глава Калининградской области Антон Алиханов не планирует назначать мэра закрытого города Новоуральска Владимира Машкова на должность
Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», он заявил в среду во время рабочей поездки в Светловский городской округ.
«У нас нет намерений назначать Владимира Николаевича (Машкова — прим. “Нового Калининграда.Ru”)
Напомним, во вторник Владимир Машков подтвердил уральским СМИ информацию о назначении его на должность