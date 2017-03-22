Алиханов: У нас нет намерений назначать Владимира Машкова вице-премьером

Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», он заявил в среду во время рабочей поездки в Светловский городской округ.

«У нас нет намерений назначать Владимира Николаевича (Машкова — прим. “Нового Калининграда.Ru”) вице-премьером. Я внимательно прочитал его слова, там не было ни слова о той должности, которая ему предложена в правительстве. Когда он будет назначен, мы вам расскажем», — ответил Антон Алиханов.