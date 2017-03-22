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13:40 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: У нас нет намерений назначать Владимира Машкова вице-премьером

Глава Калининградской области Антон Алиханов не планирует назначать мэра закрытого города Новоуральска Владимира Машкова на должность вице-премьера, курирующего внутреннюю политику.

Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», он заявил в среду во время рабочей поездки в Светловский городской округ.

«У нас нет намерений назначать Владимира Николаевича (Машкова — прим. “Нового Калининграда.Ru”) вице-премьером. Я внимательно прочитал его слова, там не было ни слова о той должности, которая ему предложена в правительстве. Когда он будет назначен, мы вам расскажем», — ответил Антон Алиханов.

Напомним, во вторник Владимир Машков подтвердил уральским СМИ информацию о назначении его на должность вице-премьера правительства Калининградской области.

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