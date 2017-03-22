Песков опроверг организацию Фийоном платных встреч с Владимиром Путиным
Он назвал фальшивкой данные СМИ о том, что кандидат в президенты Франции получил за посредничество $50 тыс.
Он назвал фальшивкой данные СМИ о том, что кандидат в президенты Франции получил за посредничество $50 тыс.
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон за вознаграждение организовал для ливанского миллиардера Фуада Махзуми и гендиректора Total Патрика Пуянне встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, не соответствуют действительности, сообщил в среду журналистам
Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке fake news
«Что касается встреч президента, то они организуются протоколом президента, и здесь тоже исключена роль
Говоря о компании Total,
Компания, которая присутствует на нашем рынке, однозначно не нуждается в каких-либо посредниках для организации встреч с президентом, поэтому достаточно абсурдно говорить, что их кто-то организовал
Что касается ливанского миллиардера Махзуми, то, по словам Пескова, на Петербургском международном форуме, где согласно сообщениям СМИ и проходила эта встреча, Путин «на ногах» и в кулуарах общается и фотографируется с большим количеством предпринимателей.
«Это совершенно не требует
Ранее французское издание Canard Enchaine сообщило, что кандидат в президенты Франции,
Как в детстве - "это ты, а я кто?")))