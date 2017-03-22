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13:51 (мск), источник: Интерфакс

Песков опроверг организацию Фийоном платных встреч с Владимиром Путиным

Он назвал фальшивкой данные СМИ о том, что кандидат в президенты Франции получил за посредничество $50 тыс.

Источник: Reuters

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон за вознаграждение организовал для ливанского миллиардера Фуада Махзуми и гендиректора Total Патрика Пуянне встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, не соответствуют действительности, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке fake news
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

«Что касается встреч президента, то они организуются протоколом президента, и здесь тоже исключена роль каких-либо посредников», — добавил пресс-секретарь.

Говоря о компании Total, пресс-секретарь президента заявил, что она давно работает в России, президент РФ Путин поддерживает деловые отношения с ее руководством.

Компания, которая присутствует на нашем рынке, однозначно не нуждается в каких-либо посредниках для организации встреч с президентом, поэтому достаточно абсурдно говорить, что их кто-то организовал
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

Что касается ливанского миллиардера Махзуми, то, по словам Пескова, на Петербургском международном форуме, где согласно сообщениям СМИ и проходила эта встреча, Путин «на ногах» и в кулуарах общается и фотографируется с большим количеством предпринимателей.

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«Это совершенно не требует какого-то посредничества, и это все проходит абсолютно, что называется, “на ногах” и на бегу», — сказал он.

Ранее французское издание Canard Enchaine сообщило, что кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон якобы получил $50 тыс. от ливанского бизнесмена-миллиардера Фуада Махзуми за организацию встречи с Путиным в 2015 году «на полях» Петербургского международного экономического форума. При этом газета опубликовала фрагмент фотокопии соглашения между французской и ливанской компаниями, под которым стоит подпись Фийона.

Комментарии
6
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
фейковые новости В ужасное время живём: боимся поцарапать айфон, но не боимся нагадить в душу людям.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания.
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ЮжУрал
Видели, читали, понимаем - не верте им верте нам.
Как в детстве - "это ты, а я кто?")))
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