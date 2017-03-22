Песков опроверг организацию Фийоном платных встреч с Владимиром Путиным

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон за вознаграждение организовал для ливанского миллиардера Фуада Махзуми и гендиректора Total Патрика Пуянне встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, не соответствуют действительности, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке fake news

Говоря о компании Total, пресс-секретарь президента заявил, что она давно работает в России, президент РФ Путин поддерживает деловые отношения с ее руководством.

«Что касается встреч президента, то они организуются протоколом президента, и здесь тоже исключена роль каких-либо посредников», — добавил пресс-секретарь.

Компания, которая присутствует на нашем рынке, однозначно не нуждается в каких-либо посредниках для организации встреч с президентом, поэтому достаточно абсурдно говорить, что их кто-то организовал

Что касается ливанского миллиардера Махзуми, то, по словам Пескова, на Петербургском международном форуме, где согласно сообщениям СМИ и проходила эта встреча, Путин «на ногах» и в кулуарах общается и фотографируется с большим количеством предпринимателей.

«Это совершенно не требует какого-то посредничества, и это все проходит абсолютно, что называется, “на ногах” и на бегу», — сказал он.