Депутаты горДумы единогласно утвердили Андрея Харитонова руководителем управления культуры

В среду, 22 марта, на заседании Воронежской городской Думы одним из вопросов было согласование назначения Андрея Харитонова на должность руководителя управления культуры столицы Черноземья.

Андрей Харитонов стал врио руководителя в декабре 2016 года. Произошло это после того, как в отставку ушел Иван Чухнов. Слухи о том, что он покинет должность появились еще в ноябре прошлого года.

В ходе тайного голосования за кандидатуру Андрея Харитонова было отдано 30 голосов «за». Еще до начала процедуры чиновник вышел к трибуне с готовностью ответить на вопросы народных избранников. Однако их не последовало.

Отметим, Андрей Харитонов родился 13 января 1989 года в Воронеже. В 2011-м он окончил ВГПУ, квалификация — магистр художественного образования.