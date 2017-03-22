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14:02 (мск), источник: Новости Воронежа

Депутаты горДумы единогласно утвердили Андрея Харитонова руководителем управления культуры

Народные избранники этот вопрос решили тайным голосованием.

В среду, 22 марта, на заседании Воронежской городской Думы одним из вопросов было согласование назначения Андрея Харитонова на должность руководителя управления культуры столицы Черноземья.

Андрей Харитонов стал врио руководителя в декабре 2016 года. Произошло это после того, как в отставку ушел Иван Чухнов. Слухи о том, что он покинет должность появились еще в ноябре прошлого года.

В ходе тайного голосования за кандидатуру Андрея Харитонова было отдано 30 голосов «за». Еще до начала процедуры чиновник вышел к трибуне с готовностью ответить на вопросы народных избранников. Однако их не последовало.

Отметим, Андрей Харитонов родился 13 января 1989 года в Воронеже. В 2011-м он окончил ВГПУ, квалификация — магистр художественного образования.

В 2010 — 2011 годах работал артистом-вокалистом в «Филармонии», в 2011 — 2012 — служил в армии, с ноября 2014 года — замруководителя управления культуры Воронежа.

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