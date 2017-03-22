СБУ направила запрос в Беларусь относительно заявления о тренировочных лагерях боевиков в Украине

Об этом на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

«Что касается заявления, что на территории Украины действуют какие-то лагеря по подготовке людей. Нашей службой направлен соответствующий запрос. По нашим каналам контактов с правоохранительными и специальными органами Республики Беларусь мы ожидаем дополнительную информацию от наших коллег. Пока что более детальной информации, кроме той, что прозвучала от президента Белоруссии, у нас нет», — сказал он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. По его словам, один из лагерей находился в районе Бобруйска и Осиповичей, а остальные лагеря — в Украине.