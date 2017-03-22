Мантуров отчитался перед Путиным о выпуске на Урале самолетов для санитарной авиации

Глава Минпромторга отметил, что в прошлом году Министерству обороны было поставлено два самолета «Л-410», произведенных Уральском заводе гражданской авиации. Ожидается, что уже в этом году появятся первые гражданские заказчики.

«По Вашему поручению два года назад принято решение по запуску “Л-410”, который тоже может использоваться как санитарная машина на коротких расстояниях до 400 — 500 километров. Поэтому у нас в этом плане, считаю, основа хорошая. С учетом принимаемых решений по развитию санитарной авиации будут заказы и будет техника», — сообщил Денис Мантуров.

При этом он подчеркнул, что уровень локализации производства достигнет 70%.

Владимир Путин подчеркнул, что своевременное оказание медицинской помощи гражданам России остается одной из приоритетных задач: «Это вопрос справедливости и равных возможностей на получение своевременной медицинской помощи на всей территории страны, имея в виду нашу огромную территорию — это особенно важно».