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14:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пономарев вернулся в Екатеринбург

Из месячной командировки на Кавказ.

Источник: УралИнформБюро

Совет Федерации утвердил кандидатуру Андрея Кикотя на посту замгенпрокурора РФ. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента 22 марта, передает «Уралинформбюро».

Вотчиной Кикотя станет Южный федеральный округ, где с середины февраля главу управления Генпрокуратуры подменял Юрий Пономарев, курирующий работу ведомства на Урале. Командировка Пономарева в Ростов-на-Дону формально заканчивается в конце этой недели. Однако он был в Екатеринбурге уже 21 марта — замгенпрокурора принял участие в заседании Совета по противодействию коррупции при полпреде президента РФ в УрФО.

Предыдущий заместитель Генпрокурора в ЮФО Сергей Воробьев был освобожден от должности в начале марта.

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