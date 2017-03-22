Пономарев вернулся в Екатеринбург
Из месячной командировки на Кавказ.
Из месячной командировки на Кавказ.
Совет Федерации утвердил кандидатуру Андрея Кикотя на посту замгенпрокурора РФ. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента 22 марта, передает «Уралинформбюро».
Вотчиной Кикотя станет Южный федеральный округ, где с середины февраля главу управления Генпрокуратуры подменял Юрий Пономарев, курирующий работу ведомства на Урале. Командировка Пономарева в
Предыдущий заместитель Генпрокурора в ЮФО Сергей Воробьев был освобожден от должности в начале марта.