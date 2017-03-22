Первым на выборы мэра Омска заявился бывший сотрудник космодрома Восточный

Как стало известно порталу Om1.ru, первым весь пакет необходимых документов, включая разрешение на обработку персональных данных, подал 38-летний житель Омска Игорь Бруй.

Сегодня он написал заявление с просьбой зарегистрировать его в качестве кандидата на мэрский пост. О потенциальном градоначальнике известно не много. Бруй имеет незаконченное высшее образование. В свое время учился в СИБАДи, однако не закончил вуз по неизвестным причинам. Последним местом работы кандидата является космодром Восточный, он являлся там комендантом строительного городка. В настоящий момент он нигде не работает и имеет статус пенсионера.

В открытых источниках информации о Бруе не много, однако по данным портала candidates.golosinfo.org, осенью 2016 года бывший комендант баллотировался от партии «Родина» в депутаты Законодательного Собрания Омской области, но получил отказ в регистрации и его фамилии не было в избирательных бюллетенях.

Кроме того, у Бруя имеется погашенная судимость по ч. 1 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса России. По данной статье он был осужден условно, судимость была погашена еще в 2004 году.

Сергей Тодоров, управляющий Омским отделением Пенсионного фонда России, председатель комиссии по выборам мэра Омска:

— Появился пятый претендент на должность мэра. Он предоставил весь необходимый пакет документов, включая разрешение на обработку персональных данных. Это житель Омска Игорь Бруй. Сейчас его документы изучаются членами комиссии.

Ранее сообщалось, что свои заявления подали еще четверо кандидатов. Кто они — комиссия не оглашает по причине того, что они не дали своих разрешений на обработку персональных данных. Известно, что один из этих четырех претендентов является общественником пенсионного возраста, второй — рабочим, кто двое других — не известно. Причем, по словам председателя комиссии Сергея Тодорова лишь один из четверых предоставил помимо заявления несколько документов из необходимого для регистрации пакета.

Пока ни один из заявившихся на пост мэра кандидатов не зарегистрирован. Реальные претенденты на мэрский пост, фамилии которых широко обсуждаются общественностью и политическим истеблишментом, на выборы пока не заявились. Судя по всему, они сделают это в последний момент. Напомним, наиболее вероятными претендентами считаются заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков, управляющий Омским отделением Сбербанка Игорь Меркулов и первый заместитель мэра Сергей Фролов.

Прием заявлений будет прекращен уже 4 апреля. С теми, кто пройдет процедуру регистрации, комиссия в составе 12 человек будет проводить собеседование. Из числа заявившихся должно быть выбрано не менее двух человек, и их кандидатуры будут в итоге представлены на голосование депутатам Омского городского совета. Голосование пройдет 19 апреля.