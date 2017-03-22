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14:20 (мск), источник: СуперОмск

ИСАЙДЫ НЕДЕЛИ: Глава РЭК Голубев написал заявление об отставке

Поводом для увольнения чиновника могло послужить давление из-за раскрытия информации о сомнительных схемах формирования тарифов для потребителей «Омскгоргаза».

По сведениям источников «СуперОмска», глава Региональной энергетической комиссии Олег Голубев подал прошение об отставке. На чиновника якобы резко усилилось давление после писем в УФАС по снижению тарифов на транспортировку газа потребителям «Омскгоргаза».

Детали письма Голубев раскрыл в интервью Первому городскому телеканалу, которое выйдет в пятницу, 24 марта, в 20:45.

Голубев рассказал, что в Управление ФАС направлены заключения от РЭК, в которых плату за аренду предлагается принять в размере стоимости амортизации плюс суммы налога на имущество. В результате тариф должен составить 76 рублей вместо нынешних 219 рублей за транспортировку 1000 кубометров газа.

Как ранее сообщал «СуперОмск», «Омскгоргаз», подконтрольный бизнесмену и депутату Андрею Голушко, сдал все свои газораспределительные сети другой компании — «Омскгазсеть». Затем «Омскгазсеть» подала заявку в РЭК на тариф по транспортировке газа, в которую включила стоимость аренды сетей у «Омскгоргаза» — 275 млн рублей в год. Затем на основании «транспортного» тарифа была сформирована плата для конечного потребителя.

Будет ли удовлетворено прошение Голубева об отставке, покажут ближайшие два дня.

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