ИСАЙДЫ НЕДЕЛИ: Глава РЭК Голубев написал заявление об отставке
Поводом для увольнения чиновника могло послужить давление
Поводом для увольнения чиновника могло послужить давление
По сведениям источников «СуперОмска», глава Региональной энергетической комиссии Олег Голубев подал прошение об отставке. На чиновника якобы резко усилилось давление после писем в УФАС по снижению тарифов на транспортировку газа потребителям «Омскгоргаза».
Детали письма Голубев раскрыл в интервью Первому городскому телеканалу, которое выйдет в пятницу, 24 марта, в 20:45.
Голубев рассказал, что в Управление ФАС направлены заключения от РЭК, в которых плату за аренду предлагается принять в размере стоимости амортизации плюс суммы налога на имущество. В результате тариф должен составить 76 рублей вместо нынешних 219 рублей за транспортировку 1000 кубометров газа.
Как ранее сообщал «СуперОмск», «Омскгоргаз», подконтрольный бизнесмену и депутату Андрею Голушко, сдал все свои газораспределительные сети другой компании — «Омскгазсеть». Затем «Омскгазсеть» подала заявку в РЭК на тариф по транспортировке газа, в которую включила стоимость аренды сетей у «Омскгоргаза» — 275 млн рублей в год. Затем на основании «транспортного» тарифа была сформирована плата для конечного потребителя.
Будет ли удовлетворено прошение Голубева об отставке, покажут ближайшие два дня.