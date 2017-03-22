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18:04 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук: У города ничего не осталось в «Доме Советов»

Власти Калининграда согласовали передачу в региональную собственность каскад фонтанов и два резервуара у «Дома Советов». Соответствующее решение в среду приняли депутаты на заседании горсовета, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

В региональную собственность должны быть переданы каскад фонтанов и два резервуара для них общей стоимостью 5,9 млн рублей, а также земельный участок под ними площадью 32,8 тыс кв.м. По словам градоначальника Александра Ярошука, каскад и земля под ним — последнее, что принадлежало муниципалитету в этом комплексе.

«Мы все передали правительству области. У нас ничего не осталось, кроме имущественного комплекса в виде каскадов и земли под ними. Должен быть один оператор, я считаю, чтобы наконец этот “Гордиев узел”, который связан со всей этой территорией, уже окончально был решен. И когда один оператор — всегда эффективнее проходят все действия, застройка сердца города Калининграда», — пояснил мэр города.

Напомним, до недавнего времени муниципалитету также принадлежала часть самого здания, но летом 2016 года администрация Калининграда передала свои 15% «Дома Советов» региональному правительству.

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