AP узнало о работе Манафорта на Дерипаску

Источник: AFP 2017

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт около 10 лет назад тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы руководства РФ. Об этом сообщает в среду агентство The Associated Press со ссылкой на собственные данные и полученные журналистами документы. Сообщается, что Манафорт также «предложил амбициозную политическую стратегию, направленную на подрыв антироссийской оппозиции в бывших советских республиках».

Подчеркивается, что данное сотрудничество «противоречит утверждениям администрации Трампа и самого Манафорта, что он никогда не работал в интересах России»

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Агентство сообщает, что, по его данным, «Манафорт предложил в конфиденциальном стратегическом плане, представленном еще в июне 2005 года, что он будет оказывать влияние на политику, бизнес-связи и освещение новостей в США, Европе и бывших советских республиках, принося выгоду российскому правительству, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном во время президентства Джорджа Буша-младшего». «Манафорт предложил эти планы российскому алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, с которым в конце концов подписал ежегодный контракт на сумму в $10 млн, начиная с 2006 года. Это следует из интервью с несколькими людьми, знакомыми с денежными выплатами Манафорта и документами о деловых операциях, полученными AP», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Манафорт и Дерипаска поддерживали деловые отношения как минимум до 2009 года

Со своей стороны, Манафорт в заявлении агентству подтвердил, что работал на Дерипаску в нескольких странах, однако подчеркнул, что эта работа не имела никакого отношения к политической сфере.

Я работал с Дерипаской почти 10 лет назад, представляя его (интересы — ИФ) в деловых и частных вопросах в тех странах, где у него были финансовые вложения. Моя работа на Дерипаску не включала представление политических интересов РФ Пол Манафорт Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа