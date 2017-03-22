AP узнало о работе Манафорта на Дерипаску
Агентство утверждает, что
Агентство утверждает, что
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт около 10 лет назад тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы руководства РФ. Об этом сообщает в среду агентство The Associated Press со ссылкой на собственные данные и полученные журналистами документы.
Сообщается, что Манафорт также «предложил амбициозную политическую стратегию, направленную на подрыв антироссийской оппозиции в бывших советских республиках».
Агентство сообщает, что, по его данным, «Манафорт предложил в конфиденциальном стратегическом плане, представленном еще в июне 2005 года, что он будет оказывать влияние на политику,
«Манафорт предложил эти планы российскому алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, с которым в конце концов подписал ежегодный контракт на сумму в $10 млн, начиная с 2006 года. Это следует из интервью с несколькими людьми, знакомыми с денежными выплатами Манафорта и документами о деловых операциях, полученными AP», — говорится в сообщении.
Со своей стороны, Манафорт в заявлении агентству подтвердил, что работал на Дерипаску в нескольких странах, однако подчеркнул, что эта работа не имела никакого отношения к политической сфере.
Я работал с Дерипаской почти 10 лет назад, представляя его (интересы — ИФ) в деловых и частных вопросах в тех странах, где у него были финансовые вложения. Моя работа на Дерипаску не включала представление политических интересов РФ
Кроме того, он заявил, что публикуемые СМИ предположения о его сотрудничестве с РФ являются «гнусными и некорректными» и проводятся в рамках «клеветнической кампании».
В холдинге Дерипаски «Базовый элемент» отказались от комментариев по вопросам, связанным с предполагаемым сотрудничеством с Манафортом.