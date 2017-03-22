Комиссия по депутатской этике создана в Думе Нижнего Новгорода
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании Думы 22 марта, депутаты проголосовали за создание новой комиссии единогласно.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании Думы 22 марта, депутаты проголосовали за создание новой комиссии единогласно.
Согласно информации, комиссия будет рассматривать вопросы, касающиеся поведения депутатов на заседаниях, разрешать конфликтные ситуации, вопросы регулярного присутствия депутатов на заседаниях комиссий и Гордумы
Согласно кодексу, депутат всегда должен быть корректен и использовать только достоверную информацию, обязан соблюдать нормы морали и этики, воздерживаться от действий и заявлений, компрометирующих его, избирателей или органы госвласти и МСУ.
В состав комиссии войдут депутаты: Иван Карнилин, глава города Нижнего Новгорода; Елизавета Солонченко, заместитель главы города Нижнего Новгорода; Владимир Аношкин; Ольга Балакина, Дмитрий Барыкин; Игорь Богданов, Алексей Гойхман, Герман Карачевский, Михаил Кузнецов, Кирилл Лазорин, Василий Пушкин, Вячеслав Растеряев, Николай Сатаев и Марк Фельдман.
Как сообщалось ранее, депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании в среду одобрили создание комиссии по депутатской этике.