Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Названа самая счастливая страна в мире
СБУ сообщила о решении насчет участницы от РФ на «Евровидении»
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
15:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Комиссия по депутатской этике создана в Думе Нижнего Новгорода

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании Думы 22 марта, депутаты проголосовали за создание новой комиссии единогласно.

Согласно информации, комиссия будет рассматривать вопросы, касающиеся поведения депутатов на заседаниях, разрешать конфликтные ситуации, вопросы регулярного присутствия депутатов на заседаниях комиссий и Гордумы и т. п. Комиссия будет проверять любые высказывания депутатов, в том числе через СМИ, на предмет соответствия этическому кодексу.

Согласно кодексу, депутат всегда должен быть корректен и использовать только достоверную информацию, обязан соблюдать нормы морали и этики, воздерживаться от действий и заявлений, компрометирующих его, избирателей или органы госвласти и МСУ.

В состав комиссии войдут депутаты: Иван Карнилин, глава города Нижнего Новгорода; Елизавета Солонченко, заместитель главы города Нижнего Новгорода; Владимир Аношкин; Ольга Балакина, Дмитрий Барыкин; Игорь Богданов, Алексей Гойхман, Герман Карачевский, Михаил Кузнецов, Кирилл Лазорин, Василий Пушкин, Вячеслав Растеряев, Николай Сатаев и Марк Фельдман.

Как сообщалось ранее, депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании в среду одобрили создание комиссии по депутатской этике.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
СК возбудил еще одно дело о взятке против экс-губернатора Белых
Украина попросила США заключить с ней оборонное соглашение
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь