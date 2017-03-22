Комиссия по депутатской этике создана в Думе Нижнего Новгорода

Согласно информации, комиссия будет рассматривать вопросы, касающиеся поведения депутатов на заседаниях, разрешать конфликтные ситуации, вопросы регулярного присутствия депутатов на заседаниях комиссий и Гордумы и т. п. Комиссия будет проверять любые высказывания депутатов, в том числе через СМИ, на предмет соответствия этическому кодексу.

Согласно кодексу, депутат всегда должен быть корректен и использовать только достоверную информацию, обязан соблюдать нормы морали и этики, воздерживаться от действий и заявлений, компрометирующих его, избирателей или органы госвласти и МСУ.

В состав комиссии войдут депутаты: Иван Карнилин, глава города Нижнего Новгорода; Елизавета Солонченко, заместитель главы города Нижнего Новгорода; Владимир Аношкин; Ольга Балакина, Дмитрий Барыкин; Игорь Богданов, Алексей Гойхман, Герман Карачевский, Михаил Кузнецов, Кирилл Лазорин, Василий Пушкин, Вячеслав Растеряев, Николай Сатаев и Марк Фельдман.

Как сообщалось ранее, депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании в среду одобрили создание комиссии по депутатской этике.